Unbekannter beschädigt in Osterode Pkw

Osterode. Schaden an Stoßstange und Kotflügel – aber kein Verursacher in Sicht. Die Osteroder Polizei beschäftigt sich mit einem Fall von Unfallflucht.

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Mittwoch, 11. Mai, in der Zeit von 12.50 Uhr bis 20.05 Uhr. Die Geschädigte aus Herzberg hatte ihr Fahrzeug in Osterode, in der Schillerstraße zum Parken abgestellt.

Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie die Beschädigung an der vorderen Stoßstange sowie Kotflügel fest. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den Honda touchiert und sich anschließend von der Unfallstelle unerlaubt entfernt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 entgegen.