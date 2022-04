Energiepreise Aufruf an Bürger: Am Ostersonntag Energie sparen

Der Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit der Bundesrepublik von russischen Gasimporten zeigen: Eine dezentrale, lokale Energieversorgung ist nicht mehr nur eine Frage des Klimaschutzes, sondern auch eine Frage des Friedens.

Um die Importe zu verringern und damit aktiv Solidarität mit der Ukraine zu leben, ruft Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt dazu auf, den bevorstehenden Ostersonntag zum Energiesparsonntag zu machen. So will die Oberbürgermeisterin Menschen darin bestärken, dass jeder und jede einzelne einen Beitrag zum Energiesparen leisten könne.

Das hat gleich mehrere positive Aspekte: „Es wird weniger Gas, Öl und Kohle aus Russland importiert. Das bedeutet weniger Einnahmen für Russlands Kriegskasse. Zugleich ist das ein positiver Beitrag, um die Göttinger Klimaschutzziele zu erreichen. Schöner Nebeneffekt: Man merkt es auch im eigenen Geldbeutel“, so Broistedt.

Vorschlag: Fahrrad oder ÖPNV nehmen und Heizung runterdrehen

Wer es irgendwie einrichten könne, solle am Sonntag so wenig Energie wie möglich verbrauchen. „Also Fahrradfahren oder den öffentlichen Personennahverkehr anstelle des Autos nutzen. Oder zum Beispiel die Heizung um ein, zwei Grad senken. Unnötige Stromfresser erkennen und abschalten. Es sind sprichwörtlich die kleinen Dinge, die hier helfen“, so Broistedt. Wer sich beteiligen möchte, den Ostersonntag dafür aber nicht nutzen will, kann sich jeden anderen Tag dafür aussuchen.

Der Energiesparsonntag soll ein Zeichen an die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf nationaler und internationaler Ebene senden: Bürger und Bürgerinnen sind bereit, für eine soziale und ökologisch nachhaltige Energieversorgung ihre Alltagsmuster zu hinterfragen, anzupassen und gegebenenfalls ganz fallenzulassen. Die Aktion dient dabei auch als Denkanstoß, sich langfristig mit dem Thema Energieeffizienz auseinanderzusetzen, um zukünftigen Krisen wie der Klimakatastrophe und anderen kriegerischen Handlungen entgegenzuwirken.