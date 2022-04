Wie ein Harzer Verein Brauchtum und Dorfidyll am Leben erhält

Ach ja, die gute alte Zeit, war sie nicht schön? Alles schien noch so übersichtlich, jeder war an seinem Platz, tat das, was alle taten, war eingebunden in eine funktionierende Dorfgemeinschaft. Klingt gut, ist aber leider fern der Realität, die, je weiter sie zurückliegt, umso verschwommener wird und mehr und mehr einem Idealbild weicht.

Es ist schon so, dass das alte Dorfleben einen Gewinn in vielerlei Hinsicht brachte. Doch es war auch hart, oft ungerecht, die Menschen gefangen in einem strengen sozialen Regelwerk, das Abweichler ausgrenzte und nicht nur moralisch bestrafte. Die Arbeit in der Landwirtschaft war schwer, das Überleben in Krisenzeiten nicht gesichert, die medizinische Versorgung eben entsprechend der Zeit und der Mikrokosmos Familie nicht selten zerrüttet, wenn Patriarchen an der Spitze den Kindern, Ehepartnerinnen, Knechten und Mägden wenig Spielräume ließen. Und wehe, du warst anders!

Aber es ist nicht die Aufgabe eines Vereins, nur weil er sich der Pflege der Ortsgeschichte verschrieben hat, die soziokulturellen Verwerfungen früherer Zeiten abzubilden, auch wenn man um sie für eine historisch korrekte Einordnung wissen sollte. Vielmehr geht es darum, Bewahrenswertes hinüberzuretten, mit neuem Leben zu erfüllen, damit es nicht ganz vergessen wird. Und wenn das dann im Ort und darüber hinaus noch identitätsstiftend wirkt, und da habe ich bei den Aktivitäten in Schwiegershausen gar keinen Zweifel, ist das ein mehr als wertvoller Beitrag auch für eine moderne Gesellschaft.