Autos kollidieren, Lkw fährt rückwärts – Unfälle im Südharz

Osterode. Mehrere Menschen verletzt: Die Polizei berichtet aktuell von zwei Verkehrsunfällen in Wulften beziehungsweise Badenhausen.

Bei zwei Unfällen am Montagnachmittag in Wulften und Badenhausen sind vier Menschen verletzt worden. Das berichtet die Polizei Osterode.

Unfall bei Badenhausen: Lkw-Fahrer verpasst Auffahrt und fährt rückwärts

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich demnach gegen 15.30 Uhr. Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer aus Troyan in Bulgarien und eine 41-jährige Autofahrerin aus Bad Grund waren auf der K421 unterwegs.

Als der Trucker bemerkte, dass er die Auffahrt zur B243 verpasst hatte, fuhr er mit seinem Laster inklusive Anhänger rückwärts und übersah dabei laut Polizei den hinter ihm fahrenden Wagen der Bad Grunderin. Alle drei Insassen des Pkw wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Unfall in Wulften: Auto schleudert und gerät in Gegenverkehr

Bei einem weiteren Verkehrsunfall am Montag gegen 16.30 Uhr wurde eine Person verletzt. Ein 24-jähriger Mann aus Herzberg befuhr in Wulften die Mühlenstraße in Richtung Schwiegershausen.

In einer Rechtskurve kam er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß der Herzberger frontal mit einer entgegenkommenden, 27-jährigen Frau aus Osterode zusammen. Durch den Aufprall wurde die Frau verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.