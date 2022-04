Überfälle auf Südharzer Spielhallen – wer kennt diese Männer?

Mit Bilder aus den jeweiligen Überwachungskameras fahndet die Polizei in Osterode nach zwei unbekannten Männern, die am 10. März eine Spielhalle in Herzberg und wenige Tage danach eine weitere Spielhalle in Osterode überfallen haben (wir berichteten).

Überfälle hängen wohl zusammen

Bei dem Überfall in Osterode war im Unterschied zu Herzberg kein auffällig großer Täter beteiligt, jedoch taucht die markante blaue Trainingsjacke hier wieder auf. Auch deshalb gehen die Ermittler davon aus, dass beide Überfälle zusammenhängen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Göttingen jetzt die Öffentlichkeitsfahndung nach den unbekannten mutmaßlichen Räubern angeordnet.

Der Tatort in Osterode. Foto: Polizei

Täterbeschreibungen

Herzberg: 1. Täter: ca. 190 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlanke Statur, bekleidet mit blauer Trainingsjacke mit weißen Streifen, hellen Turnschuhen, sprach hochdeutsch. 2. Täter: ca. 170 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlank, bekleidet mit grüner Steppjacke mit Kapuze, schwarzer Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten und dunklen Schuhen. Sprach ebenfalls hochdeutsch.

Osterode: Beide Täter ca. 20 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, bekleidet mit Jeans und blauer Trainingsjacke bzw. blauer Arbeitshose und „Camouflage“-Jacke mit Fellkragen an der Kapuze.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

