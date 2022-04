Ukraine-Krieg kann sich auf Arbeitsmarkt auswirken

Auch im März setzte sich auf dem südniedersächsischen Arbeitsmarkt die leichte Frühjahrsbelebung fort, die bereits im Februar zu spüren war. Dies zeigt der Arbeitsmarktbericht, den die Arbeitsagentur Göttingen jetzt für den Monat März vorgelegt hat.

Natürlich ist auch der Krieg in der Ukraine ein Thema in der Arbeitsagentur: „Wir beobachten mit Sorge, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine mittelbar auf den Arbeitsmarkt haben könnte. Bereits die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie sensibel das Thema Lieferketten ist. Und so könnten sich in nächster Zeit sowohl gestörte Beschaffungsprozesse, wegbrechende Absatzmärkte sowie steigende Energiepreise auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen. Die Bundesregierung hat jüngst die Sonderbestimmungen zum Kurzarbeitergeld bis zum 30. Juni verlängert. Dieses Instrument hat sich in der Pandemie bereits bewährt und dürfte auch bei einer möglichen Eintrübung die positive Beschäftigungssituation tragen,“ so Klaudia Silbermann, Chefin der Agentur für Arbeit Göttingen, zur aktuellen Situation.

Letzter Vor-Corona-Monat wird wieder unterschritten

Aktuell waren im zurückliegenden Monat im Bezirk der Agentur 12.047 Menschen arbeitslos, 399 oder 3,2 Prozent weniger als im Februar. Am Vergleich zum Vorjahresmonat ist die positive Entwicklung der letzten Monate deutlich abzulesen: Binnen Jahresfrist sank die Zahl der Arbeitslosen um 2.562 oder 17,5 Prozent. Und auch der Wert vom März 2020, dem letzten Monat vor Ausbruch der Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns, wurde bereits wieder unterschritten. Damals waren in den Landkreisen Göttingen und Northeim, die der Agenturbezirk Göttingen umfasst, insgesamt 12.877 Menschen arbeitslos gemeldet.

Klaudia Silbermann äußerte sich zur Entwicklung auf dem regionalen Arbeitsmarkt wie folgt: „Es ist sehr erfreulich, dass die Zahl der Arbeitslosen erneut gesunken ist. Unsere Region bietet gute Beschäftigungschancen, das haben auch die jüngst hierzu veröffentlichten Daten für unseren Bezirk gezeigt.“

Ausbildungsstart 2022: Unternehmen hoffen auf interessierte Nachwuchskräfte

Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz haben zudem gute Chancen in der Region. In nahezu allen Branchen und Berufen hoffen Unternehmen auf interessierte Nachwuchskräfte zum Ausbildungsstart 2022. Silbermann wirbt bei jungen Menschen ohne konkrete Perspektive für den Berufseinstieg dafür, die Unterstützung der Berufsberatung in Anspruch zu nehmen.

In den beiden Landkreisen Göttingen und Northeim, die zum Agenturbezirk Göttingen zählen, sank die Arbeitslosigkeit im Rahmen der üblichen saisonalen Entwicklung im Vergleich zum Vormonat. Sehr viel deutlicher ist der Rückgang gegenüber den Werten des Vorjahresmonats. In beiden Landkreisen liegen die Arbeitslosenzahlen unter dem Vor-Corona-Wert 2020.

Arbeitslosenquote im Kreis Göttingen liegt bei 5 Prozent

Im Landkreis Göttingen sank die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,1 Prozentpunkte und liegt nun bei 5 Prozent. Im zurückliegenden Monat waren hier 8.647 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Gegenüber dem Vormonat sank die Zahl der Arbeitslosen um 269 oder 3 Prozent. Im Vergleich zum März 2021 sank die Zahl sogar um 1.850 oder 17,6 Prozent.

Im Landkreis Northeim beträgt die Arbeitslosenquote für den Monat März 4,8 Prozent und liegt damit einen Prozentpunkt unter dem Vergleichswert vom März 2021. Insgesamt waren im Landkreis im zurückliegenden Monat 3.400 Menschen arbeitslos gemeldet, 130 weniger als im Februar (minus 3,7 Prozent), und 712 weniger als vor Jahresfrist.

mp