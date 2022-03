Achtung Wild! Tiere kennen keine Zeitumstellung

Im Frühjahr herrscht Hochbetrieb in Wald und Flur: das erste Grün lockt Pflanzenfresser wie das Rehwild. Nach einer langen Fastenzeit gilt es nun unter anderem die Energievorräte aufzufüllen. Die Folge: Erhöhte Aktivität und mehr Wildunfälle. Die anstehende Zeitumstellung erhöht dieses Risiko zusätzlich, denn der morgendliche Berufsverkehr fällt wieder in die Zeit der Dämmerung.

Die Jägerschaft Osterode bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Rücksichtnahme. „Wildtiere kennen keine Zeitumstellung“, so Dr. Karl Schumann, Vorsitzender der Jägerschaft Osterode und Kreisjägermeister, „sie folgen ihrem natürlichen Rhythmus und das bedeutet vermehrte Aktivität zur Dämmerungszeit.“ Die Folge: Mensch und Tier haben die gleiche Aktivitätsphase, denn während sich in der Morgendämmerung viele Berufstätige auf den Weg zur Arbeit machen, verlassen die Wildtiere ihre Einstände auf der Suche nach Futter.

Gefahrenstellen B27 zwischen Auekrug und Herzberg sowie „Eiskeller“

Das Risiko von gefährlichen Begegnungen, besonders an Wald- und Feldrändern steigt rapide. „Fuß vom Gas, erhöhte Wachsamkeit und Warnhinweise beachten“, nennt Schumann die wichtigsten Verhaltensregeln. Besonders an der B27 zwischen Auekrug und Herzberg und im Eiskeller zwischen Osterode und Herzberg sei es gefährlich.

„Hier hatten wir in der Vergangenheit immer die meisten Wildunfälle“, berichtet Schumann und ergänzt: „Prävention ist wichtig, sollte es dennoch zu einem Wildunfall kommen, heißt es Unfallstelle sichern und umgehend die Polizei benachrichtigen.“

Das sollten Autofahrer tun, wenn plötzlich ein Wildtier auf der Straße steht

Auf vorausschauendes Fahren insbesondere während der Dämmerung weisen auch die Beamten der Polizei Osterode und Herzberg hin. Autofahrer sollten vor allem in Waldgebieten gezielt auf Verkehrsschilder achten und sich an die vorgegebenen Geschwindigkeiten und Überholverbote halten. Zudem ist der Sicherheitsabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern zwingend einzuhalten, um im Fall einer Gefahrenbremsung rechtzeitig reagieren zu können.

Wenn Wildtiere am Fahrbahnrand stehen, sollten Autofahrer die Geschwindigkeit drosseln, sich bremsbereit halten und das Fernlicht ausstellen. Falls die Tiere die Straße überqueren sollten, raten die Beamten dazu nicht auszuweichen, sondern abzubremsen. Die Polizei Herzberg berichtet von rund 20 bis 30 gemeldeten Wildunfällen im Jahr, die sich hauptsächlich im Frühling und im Herbst ereignet hätten.

Die roten Dreiecke, die Verkehrsteilnehmer auf Wildunfallstellen entlang des Auewaldes an der B27 zwischen dem Autohaus und der Oderbrücke hinweisen sollen, werden in diesem Jahr wieder von der Polizei Herzberg aufgestellt, so die Beamten.