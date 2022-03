Corona: Weiterhin Maskenpflicht auf Märkten und im ÖPNV

Göttingen. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist am Sonntag in Kraft getreten. Auch der Landkreis Göttingen passt die Corona-Regeln an.

Gerne wird die FFP2-Maske am Arm getragen – aus Expertensicht keine schlechte Idee, weil sie so kaum mit Oberflächen in Berührung kommt.

Lange haben viele Bürgerinnen und Bürger darauf gewartet und auf ein Ende der Durststrecke gehofft. Jetzt hat der Bundestag eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) beschlossen, die am Sonntag in Kraft getreten ist.

Dabei fallen die Corona-Regeln künftig weitgehend weg, ein Basis-Schutz wie die Maskenpflicht etwa in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen bleibt aber bestehen.

Auch die FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie die Testpflicht an Schulen sollen erhalten bleiben. Damit die Landesparlamente ihre bisher geltenden Regelungen abändern können, ist zunächst eine Übergangsfrist bis zum 2. April vorgesehen.

Maskenpflicht auf Wochenmärkten, z.B. in Osterode

So wird auch die FFP2-Maskenpflicht in Göttingen angepasst. In Bovenden, Duderstadt, Hann. Münden und Osterode am Harz gilt sie unverändert weiter ebenfalls auf den jeweiligen Gebieten der dortigen Wochenmärkte zu deren Öffnungszeiten.

In Osterode gilt das für den Kornmarkt und den Martin-Luther-Platz. Das hat das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis per Allgemeinverfügung festgelegt.

Unabhängig von den genannten Bereichen empfiehlt das Gesundheitsamt, immer dann eine FFP2-Maske zu tragen, wenn Abstände zu anderen Personen nicht eingehalten werden können.

mp