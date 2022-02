Einstiges Freiheiter Gasthaus „Zur Linde: Saalanbau abgerissen

Er war ein unerfreulicher Anblick, und das nun schon seit vielen Jahren, in denen er dem weiteren Verfall preisgegeben war: der Saal der einstigen Gaststätte Zur Linde im Osteroder Ortsteil Freiheit an der Hauptstraße. Seit der Jahrtausendwende ist sie geschlossen. Ende letzter Woche nun starteten die Abrissarbeiten an dem maroden Anbau, ein Gutachten hätte zuvor dessen schlechten Zustand amtlich gemacht. Allein der Inhaber sperrte sich zunächst. Nach weiteren Gespräch erteilte der Eigentümer nun doch den Auftrag zum Abriss. „Wir sind froh, dass das endlich passiert ist. Miteinander zu sprechen lohnt sich immer“, freut sich Bürgermeister Jens Augat und bekunde das Interesse der Stadt, das kleine Grundstück am Feuerwehrhaus zu erwerben. Die Maßnahme ist Bestandteil des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung (früher Stadtumbau West). Verkaufen will der Besitzer offensichtlich nicht, könnte aber bei einer Neugestaltung auf Fördermittel zurückgreifen. Eine lange und auch wechselhafte Geschichte mit mehreren Inhabern hat die Gaststätte. Am 13. August 1908 stellte Albert Baltruschat einen Antrag auf Erteilung eine Schankkonzession, der genehmigt wurde. Bereits am 3. Juni 1909 folgte Maler August Sonntag. In der Häuserliste von Freiheit ist als Name für die „Linde“ der Gastwirth Wilhelm Spillner unter der Jahreszahl 1912 verzeichnet. Der Männer-Turn-Verein Freiheit wurde am 31. Juli 1908 in der „Linde“ gegründet.

mp