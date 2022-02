Sorge des Landvolks: „Wir werden erhebliche Turbulenzen erleben“

Gerade in Krisenzeiten kommt der Landwirtschaft eine große Bedeutung zu, so das Landvolk.

Der Krieg in der Ukraine löst auch bei den Landwirten der Region Sorgen aus: Agrargüter haben sich an den weltweiten Märkten seit Donnerstag aus Furcht vor ausfallenden Lieferungen von Waren wie Weizen, Sonnenblumenöl oder Düngemitteln massiv verteuert. Russland und die Ukraine sind wichtige Lieferländer für die weltweite Ernährungsbranche.

Wegen steigender Gaspreise ist von einer Düngekrise die Rede, denn Erdgas wird als Rohstoff für die Düngemittelherstellung benötig. „Stickstoff ist unter den verbrauchten Düngemittel klar die Nummer 1 und macht mehr als die Hälfte der eingesetzten Düngemenge aus. Wird dieser Einsatz drastisch verringert, so wirkt sich das auf die Erntemenge und zum Teil auch auf die Qualität aus“, warnt das Landvolk Northeim-Osterode. Russland exportiert mehr als zwei Drittel seiner Düngemittelproduktion und verkauft sie in mehr als 90 Länder.

Was auch Verbraucher aufhorchen lassen muss: Die Weizenpreise sind bereits am vergangenen Mittwoch am europäischen Markt auf knapp 290 Euro pro Tonne gestiegen und am Donnerstag kletterten die Kurse für Weizen auf 330 Euro. Zudem geht es für alle anderen Getreidearten und für Ölsaaten weiter steil nach oben.

Der Krieg in der Ukraine weckt die Sorgen der großen Importeure über die Versorgung mit Weizen, denn die Ukraine ist der siebtgrößte Produzent der Welt und der fünftgrößte Exporteur. Russland nimmt weltweit den ersten Platz in der Rangliste der exportierten Weizenmengen ein.

Markus Gerhardy, Vorsitzender des Landvolks Göttingen und Kreislandwirt. Foto: Niklas Richter / HK-ARCHIV

Mittel- und langfristig schwer einzuschätzen seien die Konsequenzen für die deutsche Landwirtschaft derzeit, meint der Landvolkvorsitzende und Kreislandwirt für den Raum Göttingen, Markus Gerhardy. „Zumindest kurzfristig werden die Energiepreise massiv ansteigen, dies betrifft vor allem Diesel-, Dünger- und Agrarrohstoffe“, erklärt er. Seine Prognose ist eher düster: „Wohin die Reise geht, kann man noch nicht sagen. Aber fest steht: Wir werden erhebliche Turbulenzen erleben.“ Putin, so meint er mit Blick auf Bemühungen, ihn durch Embargos zur Raison zu bringen, habe sich vorbereitet. Sein Land fahre schon lange eine Anpassungsstrategie und habe die Kapazitäten bei der Rinder- und Schweinehaltung stark ausgebaut. Auch der ehemalige Landvolkvorsitzende und einstige Kreislandwirt Hartmut Danne aus Ührde tut sich schwer mit einer Vorausschau: „Es ist derzeit kaum zu bewerten, wie sehr es unsere Landwirtschaft treffen wird.“ Allerdings sei der Austausch mit Russland schon durch Handelsbeschränkungen nach der Besetzung der Krim runtergefahren worden, und die Preise für Schweinefleisch zum Beispiel waren bereits vor der Ukraine-Eskalation aus vielerlei Gründen nicht mehr kostendeckend. Allerdings, so auch das Landvolk, bestehe die Gefahr, dass sich dies nun noch beschleunigen werde.

Ukrainekrise: Cem Özdemir zur Landwirtschaft

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, nimmt in seinem Ministerium an einer Videokonferenz teil. Foto: Kay Nietfeld / dpa-Archiv

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) beobachtet mit der EU aufmerksam die weitere Entwicklung in der Region und ihre möglichen Auswirkungen auf die Agrar- und Düngemittelmärkte. Angesichts der Russlandkrise informiert es über einen Notfallplan für die Lebensmittelversorgung und Ernährungssicherheit, der von der EU-Kommission im Rahmen der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ entwickelt wurde.

Hintergrund ist, Herausforderungen wie extremen Wetterereignissen, aber auch Engpässen bei wichtigen Produktionsfaktoren wie Düngemitteln, Energie und Arbeitskräften in einem koordinierten Vorgehen zu begegnen.

Deutschland weniger stark betroffen

„Die Ukraine und Russland sind zwar bedeutende Exporteure auf dem internationalen Weizenmarkt. Die EU hat hier aber einen hohen Eigenversorgungsanteil. Die Krise könne deshalb gerade Länder außerhalb Europas treffen, die Schwierigkeiten haben werden, dies anderweitig auszugleichen“, gibt sich der zuständige Bundesminister Cem Özdemir verhältnismäßig gelassen, was die Folgen für Deutschland angeht.

Hauptimporteure von russischem und ukrainischem Weizen seien Länder Nordafrikas, die Türkei sowie asiatische Länder. Für die Versorgung der Getreide- und Ölsaatenmärkte in Deutschland wären keine direkten Auswirkungen zu erwarten.

Lebensmittel könnten teurer werden

Auch weitere Agrarmärkte oder Agrarprodukte dürften wegen eines geringen Handelsvolumens nicht betroffen sein, aber: „Es ist nicht auszuschließen, dass eine Aussicht auf Unterbrechung der Exporte aus der Region für zusätzliche Unsicherheiten begleitet von Preisanstieg und erhöhter Preisvolatilität auf den internationalen Märkten sorgen könnte. Insgesamt ist die Ernährungsindustrie durch Preissteigerungen auch bei Vorleistungen wie Düngemitteln und Energie betroffen. In diesem Zuge ist eine weitere Verteuerung von Lebensmitteln sowie eine Steigerung der Inflationsrate nicht auszuschließen.“