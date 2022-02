Osterode: Mutmacherin Ute Ullrich im Online-Livekonzert

Anlässlich des Internationalen Frauentages lädt die Gleichstellungsbeauftragte Astrid Seelen der Stadt Osterode am Harz zu einem kostenlosen Onlinelivekonzert „EigenMächtig“ mit der Sängerin Ute Ullrich ein.

Das Konzert ist kostenfrei und findet am Montag, dem 14. März, um 19 statt. Das 4. Album „Eigenmächtig“ wurde im März 2020 fertiggestellt. „Die eigenen verfassten Texte der Sängerin geben Mut in schwierigen Zeiten, achtsam zu bleiben und trotz aller ungünstigen Umständen in der Lebensfreude und in der Liebe zu bleiben und den Mut nicht zu verlieren“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte.

Die Lebensgeschichte der Sängerin ist gezeichnet von extremen Höhen und Tiefen. Sie hatte 21 Stimmband-OPs und hat ein Auge verloren. Ihr Lebensmotto lautet: „Nichts ist so groß, wie die Angst davor“. Durch ihre Authentizität und ihre ausdrucksvolle Stimme berührt sie, so die Veranstalter, das Publikum.

Die Texte handeln von Liebe, Achtsamkeit, Kraft und Mut und sind Impulsgeber für mehr Glück und Zufriedenheit. Ute Ullrich ist seit über 30 Jahren im In- und Ausland musikalisch tätig, darunter in hochkarätigen Bühnenproduktionen wie „The Voice of Germany“ (2015). Seit etwa zehn Jahren schreibt sie Texte zu frauenspezifischen Themen.

Sich selbst ganz und gar zu akzeptieren, zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Musik. „Freuen Sie sich auf einen Abend, der Sie auf vielfältige Weise berühren wird. Die unterschiedlichen Musikstile, sei es Gospel, Jazz, Blues, Pop, Rock, Schlager, Chansons und kurze Impulsvorträge zwischen den Liedern machen den Abend zu einem einmaligen Erlebnis“, lädt Astrid Seelen mit Mutmacherin Ute Ullrich ein, die Höhen und Tiefen des Lebens als Wegbegleiter zu sehen und sich selbst auf diesem Weg zu feiern. Wer Lust hat, dabei zu sein, meldet sich bis spätestens zum 10. März unter gleichstellungsbeauftragte@osterode.de an. Interessierte erhalten dann den Teilnahmelink.