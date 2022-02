Osteroder bei Ausbildung im Bevölkerungsschutz

Osterode. THW-Kräfte aus Osterode gestalten in Hoya wichtige Themenblöcke.

Gemeinsame Arbeit am Aufbau einer Führungsstelle.

Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk (THW) unter anderem aus Osterode führten kürzlich eine umfassende Ausbildung zur Qualifikation zum Führungsgehilfen im Ausbildungszentrum Hoya durch.

Angehende Führungsgehilfen und Führungsgehilfinnen aus mehreren THW-Landesverbänden sowie Gäste nahmen an der Wochenendausbildung teil. Das Wochenende bildete den ersten Teil einer dreiteiligen Ausbildung im Jahr 2022. Die Ausbildungsreihe wird bereits ein viertes Mal durchgeführt. In den Vorjahren erlangten auf diesem Wege bereits etwa 60 Einsatzkräfte des THW die Qualifikation. Führungsgehilfen und Führungsgehilfinnen arbeiten in einer THW-Führungsstelle.

Team des Landesverbandes

Sie unterstützen insbesondere bei der Führung der Lagekarte, des Einsatztagebuches und der Personalübersicht. Das Ausbildungsteam des THW-Landesverbands Bremen, Niedersachsen, bestehend aus Helfern und Helferinnen der THW Ortsverbände Osterode und Lehrte, führte durch die verschiedenen Themenbereiche. Diese umfassten folgende Themenblöcke, die theoretisch und praktisch durchgeführt wurden: Aufgaben und Aufbauorganisation der THW-Führungsstelle, Aufgaben der Sachgebiete und der Führungsgehilfen einer THW-Führungsstelle, Einheiten des THW und der anderen Partner des Bevölkerungsschutzes, Verwendung von taktischen Zeichen, Erstellung der Skizzen von Schadenstellen, Einführung in die Personalübersicht des Sachgebiet 1, Aufbau und Ausstattung der Führungsstelle (Führungs- und Kommunikationskraftwagen und Anhänger Führung/Lage), Besetzung.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren Einsatzkräfte der Fachzüge Führung und Kommunikation sowie Betriebspersonal des Bereitstellungsraumes 500 Nord des THW aus den THW-Länderverbänden Bremen, Niedersachsen sowie Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein. Als Gäste nahmen außerdem Angehörige der THW-Leitung, des Ausbildungszentrums Hoya sowie der Technischen Einsatzleitung der Region Hannover teil.

Das Ausbildungsteam bedankte sich nach Abschluss der Maßnahme beim Ausbildungszentrum Hoya für die Möglichkeiten, zusätzliche Ausbildungen außerhalb der normalen Ausbildungszeiten durchführen zu können. Das Technische Hilfswerk ist die operative Bevölkerungsschutzorganisation des Bundes. Sie leistet technisch-logistische Hilfe im Inland wie im Ausland. Rund 80.000 Menschen darunter Techniker, Ingenieure aber auch Spezialisten aus vielen weiteren Fachrichtungen engagieren sich ehrenamtlich in 667 THW-Ortsverbänden.