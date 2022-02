Menschen beten in der Osteroder Schlosskirche für Frieden

„In Gedanken und mit unseren Gebeten sind wir bei den Menschen in der Ukraine, die um Leib und Leben fürchten“, eröffnete am Freitagabend, 25. Februar, Superintendentin Ulrike Schimmelpfeng in der Schlosskirche eine Stunde der Fürbitte um Frieden. Mit dabei war Pastor Uwe Rumberg. Beide machten deutlich, dass Christen den Krieg ablehnen. „Der Frieden auf unserem Kontinent wird aufs Spiel gesetzt“, macht die Superintendentin deutlich und rief zum Gebet auf. Alle Anwesenden dürfen eine Kerze als sichtbares Zeichen entzünden, eine kleine symbolische Geste, die aber auch in zahlreichen anderen Orten an diesem Abend ein gemeinsames deutliches Zeichen setzt. Ebenso wie in Osterode wurde auch in Bad Sachsa zum Friedensgebet eingeladen, in Hattorf und auch im Alten Amt läuteten die Glocken, und die Kirchen luden zu gemeinsamer Stille und zum Gebet ein). Die Kollekte wurde für die Katastrophenhilfe gesammelt (Diakonie-Katastrophenhilfe.de, IBAN DE68 5206 0410 0000 5025 02, Stichwort Ukraine Krise).

mp