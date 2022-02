Nienstedt. In Förste-Nienstedt bei Osterode ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Am Dienstag gegen 9.30 Uhr, ereignete sich in Nienstedt ein Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Mann aus Dorste befuhr in Nienstedt die Alte Dorfstraße und wollte in Richtung Klein Förste fahren. Im Kreuzungsbereich übersah er laut Polizei den Pkw einer 67-jährigen Frau aus Förste.

Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die Frau leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 15.000 Euro.

pol