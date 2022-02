Krieg in Europa: „Russischer Diktator völlig außer Kontrolle“

Russland hat, was viele nicht für möglich hielten, einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk an, die sich auf das gesamte Land ausdehnt. Angriffe mit Kampfflugzeugen, Hubschraubern und Raketen gegen militärische Infrastruktur wurden aus vielen Teilen der Ukraine gemeldet. Es sterben Menschen.

Die aktuellen Entwicklungen im News-Blog: Ukraine-Krieg- Russische Truppen stehen offenbar vor Kiew

„Ich bin entsetzt und fassungslos“, so Donnerstag die erste Reaktion des Osteroder Bürgermeisters Jens Augat (SPD), der sich an die mahnenden Worte seiner Großeltern erinnert: „Nie wieder Krieg“. Jetzt ist er wieder da. Es sei ein „eklatanter Bruch des Völkerrechts, ein Angriff auf die freie demokratische Welt Europas mit möglicherweise unabsehbaren Folgen“. „Für uns scheint das zunächst noch weit weg, aber wir werden die Folgen zu spüren bekommen“, ist sich Augat sicher.

In Gedanken bei den Ukrainern

Gerade in Osterode wird der Blick im Sinne der Völkerverständigung bewusst über die Landesgrenzen gerichtet, alte Partnerschaften verbinden die Osteroderinnen und Osteroder, beispielsweise mit den Menschen im französischen Armentières. Auch die Beziehungen zu Kaolack im Senegal sollen weiter vertieft werden. Und dann ist da noch die Partnerstadt Ostróda in Polen. Der Bürgermeister: „Da ist der Krieg praktisch vor der Haustür. Ich bin in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine, die Schlimmes erleben müssen.“

Politisch habe sich gezeigt, dass es mit Putin keine Basis mehr für Diplomatie gebe, er habe alle Friedensbemühungen ausgeschlagen und auch den Deutschen Kanzler belogen. „Das ist ein Diktator völlig außer Kontrolle.“ Was die Lieferung von Verteidigungswaffen an die Ukraine angehe, müsse die Haltung angesichts der aktuellen Lage neu überdacht werden: „Ich wünsche mir eine solche Debatte im Bundestag. Putin muss in die Schranken gewiesen werden.“

Ohnmacht, Fassungslosigkeit und Schock

Der Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, Harald Dietzmann (SPD) spricht von „Ohnmacht“ und „Fassungslosigkeit“ in Bezug auf die derzeitige Situation in der Ukraine. „Ich habe mir das so in dem Maße nicht vorstellen können und bin sehr sehr besorgt.“ Vor wenigen Wochen sei noch die Corona-Pandemie das Hauptthema gewesen, das die Menschen bewegt habe.

„Ich bin schockiert, entsetzt, dass Putin Ernst gemacht hat – mit Waffengewalt“, sagt Bad Lauterbergs Bürgermeister Rolf Lange (CDU). Wer einen Blick auf die Landkarte werfe, sieht: Die Ukraine ist nicht weit weg von Deutschland, der Krieg ist nah. Lange sehe der Zukunft „mit großer Sorge“ entgegen.

Zum einen werde es wirtschaftliche Folgen für alle geben. Auf der anderen Seite könne es zu Strömen von geflüchteten Ukrainern kommen. Lange erinnert sich an die Flüchtlingskrise vor sieben Jahren: „Das war damals schon nicht einfach“, vor allem wurden negative Erfahrungen in der Öffentlichkeit, in Medien breitgetreten. Das könnte die deutsche Bevölkerung jetzt beeinflussen. Lange glaubt aber, dass es zu stemmen sei, falls viele Geflüchtete kommen.

Scheinbar „Wahnsinniger“

Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade (FDP) zeigt sich zutiefst schockiert „über diesen rücksichtslosen Überfall auf die Ukraine“: „Meine Gedanken sind bei all den betroffenen Menschen im Kriegsgebiet,die jetzt das Leid erleiden müssen, was wir Deutschen vor über 80 Jahren begonnen haben anderen zuzufügen.“

Da er „nur“ Kommunalpolitiker sei, könne er offen Klartext reden und müsse nicht taktieren: „Es ist erschreckend, dass eine der größten Weltmächte von einem scheinbar Wahnsinnigen an der Spitze geführt wird. Zumindest die restliche Welt erinnert sich noch zu gut daran, wo das hinführen kann. Ich hoffe, dass sich von russischer Seite schnell besonnen wird und dieser kriegerische Akt sofort eingestellt wird“, findet Quade deutliche Worte. Aus seiner Sicht müssen die EU und die restliche Welt jetzt geschlossen zusammenstehen und „knallharte Sanktionen“ verhängen.

Landkreis Göttingen soll Flagge zeigen

Derweil hat auch die CDU-Kreistagsfraktion zur Sitzung des Kreisausschusses am 1. März sowie des Kreistages am 2. März einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Der Landkreis Göttingen soll Flagge zeigen und sich solidarisch mit der Ukraine erklären. Er soll den völkerrechtswidrigen Einmarsch von russischen Truppen in die Ukraine verurteilen. „Gleichzeitig werden Sanktionen gegen die Russische Föderation und die von Rebellen kontrollierten ukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk begrüßt“, so der Wortlaut.

„Der Landkreis Göttingen erklärt sich solidarisch mit der Ukraine und bekennt sich zu ihrer staatlichen Integrität und Souveränität. Der Kreistag bittet die kreisangehörigen Gemeinden, sich an dieser Aktion als Ausdruck für Frieden, Freiheit und gegen Krieg in Europa zu beteiligen.“

Um dies symbolisch auszudrücken, soll der Landkreis Göttingen am 18. März, dem 8. Jahrestag der unrechtmäßigen Annexion der Krim durch Russland, die ukrainische Flagge vor den öffentlichen Gebäuden des Kreises hissen.