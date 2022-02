Dank an Osteroder: Syrer malt Stadt im farbenfrohen Triptychon

Osterode. Künstler Aiman Aldarwish stellt beeindruckendes Bild mit Motiven aus Osterode am Harz her. Aktuell hängt es im Büro des Bürgermeisters.

Viel künstlerische Kreativität und noch mehr Arbeit hat der syrische Künstler Aiman Aldarwish in ein Triptychon mit Osteroder Motiven gesteckt, das er der Stadt zur Verfügung stellt. Das äußerst farbenfrohe und detailgetreue Bild bringt seine Strahlkraft und seine Tiefe der Farben durch die abschließende Verarbeitung von Acryl- und Fenstermalfarbe zum Ausdruck. Mehr als zehntausend Tupfe in der zur jeweiligen Grundfarbe passenden Fenstermalfarbe waren nötig, um den Farbeffekt zu erreichen.

Die Mühe hat sich gelohnt und das Bild hat seinen Platz im Büro des Osteroder Bürgermeisters Jens Augat gefunden. Der zeigte sich äußerst dankbar. „Vielen herzlichen Dank für diese besondere Leihgabe. Dieses wunderbare Bild begrüßt in Zukunft meine Gäste und ist dabei etwas ganz Besonderes. Es steht für gelungene Integration und macht deutlich, dass Familien wie Ihre unsere Stadt – nicht nur mit Ihrer Kunst – bereichern.“

Herr Aldarwish zusammen mit Bürgermeister Jens Augat. Das Bild empfängt künftig Gäste im Büro des Bürgermeisters. Foto: Stadt Osterode am Harz

Gelungene Integration

Der syrische Künstler Aiman Aldarwish und seine Ehefrau Nasem Kasem möchten mit dieser Arbeit die Verbundenheit und ihren Dank an die Osteroderinnen und Osteroder zum Ausdruck bringen. Seit ihrer Flucht aus Syrien vor nunmehr sechs Jahren hat die Familie hier Aufnahme in der Gesellschaft gefunden. Die beiden hatten mit ihrer Ausstellung „Eine Flucht in Bildern“ auch über die Grenzen von Osterode am Harz hinaus schon Menschen in Berlin, München, Köln, Oldenburg , Göttingen und St. Andreasberg von Ihrer Kunst begeistert.

Während der Übergabe des Bildes gab es viel Gesprächsstoff, nicht nur über das Bild. Während seiner Studienzeit in Syrien besuchte Jens Augat mehrfach auch die Oasenstadt Palmyra, den einstigen Wohnort der Familie vor ihrer Flucht. „Wir fühlen uns in Osterode sehr wohl und sind hier sehr glücklich“, so Aldarwish. Einen Wunsch hat er jedoch: „Ein kleines Atelier in der Innenstadt anmieten. Das wäre wirklich toll.“