Stefan Henkel als CDU-Landtagskandidat nominiert

Stefan Henkel soll für die CDU als Kandidat für die Landtagswahl am 9. Oktober 2022 im Wahlkreis 12 antreten. Das haben die Vorsitzenden der CDU-Stadt- und (Samt-)Gemeindeverbände im Altkreis Osterode einstimmig beschlossen. Der Wahlkreis 12 „Göttingen/Harz“ umfasst neben dem Altkreis Osterode auch die Städte Clausthal-Zellerfeld und Braunlage.

„Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und werde alles dafür geben, unsere Region auch nach der Wahl stark in Hannover vertreten zu können“, so Henkel. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen, der Harz ist meine Heimat. Besonders wichtig ist mir daher neuer Schwung für unseren Tourismus. Aber auch eine sozial verträgliche Energiewende und eine gesunde Umwelt- und Landwirtschaftspolitik liegen mir am Herzen. Durch meine berufliche Erfahrung bringe ich zum einen die nötige Bodenhaftung mit, packe aber auch gleichzeitig mutig alle großen Herausforderungen an, vor denen andere vielleicht zurückschrecken würden. Ich bin gut gerüstet und gehe mit Demut aber auch Selbstvertrauen in die Wahl.“

Der 41-jährige Stefan Henkel ist in Osterode am Harz geboren und in Hörden am Harz aufgewachsen. Dort lebt er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Seit der Kommunalwahl 2021 ist er Bürgermeister der Gemeinde Hörden am Harz. Nach seiner Ausbildung zum Bürokaufmann in Osterode diente er 12 Jahre als Zeitsoldat. Nach seinem Abschluss als Betriebswirt arbeitete er in verschiedenen Führungspositionen in der regionalen, mittelständischen Wirtschaft. Aktuell ist er Niederlassungsleiter eines Kunststoffgroßhandels.

„Mit Stefan Henkel schlagen die CDU-Verbände eine tolle Persönlichkeit mit Erfahrung und Weitblick als Kandidat für die Landtagswahl im Harz vor. Als Gemeindebürgermeister ist er nah an den Menschen und kennt er die großen Herausforderungen der Region. Durch seine beruflichen Erfahrungen liegen ihm Durchsetzungsstärke und eine Anpacker-Mentalität im Blut. Er wäre eine starke Stimme in Hannover und könnte als Landtagsabgeordneter die Region nach vorne bringen“, so der CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler.

Eine offizielle Nominierung durch die CDU-Mitglieder im Wahlkreis erfolgt am 28. Februar.