Corona: Aktuelle Impftermine im Jugendgästehaus Osterode

Osterode. Das Impf-Angebot im Jugendgästehaus Harz in Osterode richtet sich an alle Interessierten. Der Termin am 26. Januar fällt aus – das sind die nächsten.

Am Samstag, dem 29. Januar, findet ein weiterer Impftermin am Wochenende statt. Dieser richtet sich insbesondere auch an Berufstätige, die bisher aufgrund ihrer Arbeitszeiten keine Gelegenheit hatten, Impfangebote wahrzunehmen.

Am Donnerstag, dem 27. Januar, werden die Impfzeiten der Nachfrage angepasst. Geimpft wird in der Zeit von 12 bis 20 Uhr. Der bisherige Termin am Mittwoch, 26. Januar, entfällt hingegen. Auch Kinder ab dem zwölften Lebensjahr können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ihre Booster-Impfung erhalten. Vorausgesetzt der Abstand zur bereits erhaltenen Zweitimpfung beträgt mindestens drei Monate.

Auch Ungeimpfte sind willkommen

Das gilt natürlich auch für Jugendliche und Erwachsene. Über das Impfportal Niedersachsen können für beide Tage Termine gebucht werden. Mitzubringen sind lediglich ein Ausweisdokument sowie der persönliche Impfausweis bzw. eine Impfersatzbescheinigung mit dem oder mit der eine zurückliegende vollständige Impfung nachzuweisen ist.

Ausdrücklich richtet sich das Angebot auch weiterhin an bisher nicht geimpfte Mitbürgerinnen und Mitbürger bzw. an diejenigen, die bisher keine Zweitimpfung erhalten haben.