Gesucht: Die 25 besten Arbeitgeber der Region Osterode

Osterode. In einer Online-Befragung will Standort38 die Top-Arbeitgeber im Südharz ermitteln. So machen Sie mit.

Ob ganz handfest in der Industrie, in der Verwaltung am Schreibtisch oder in einer anderen Branche: Der Südharz hat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern viel zu bieten. Nun werden die 25 besten Arbeitgeber der Region gesucht

Im Büro der Verwaltung, auf Streife für die Polizei, im Industrieunternehmen an der schweren Maschine oder im Gastro-Service da für Harztouristen aus Deutschland und der Welt: Im Altkreis Osterode lässt es sich gut leben – und gut arbeiten. Aber wer sind die Top-Arbeitgeber im Südharz?

Gemeinsam mit dem Entscheider-Magazin Standort38 und Trendence wollen wir es herausfinden und brauchen dabei die Hilfe unserer Leserinnen und Leser. Denn erstmals ist bei der Befragung jetzt die Meinung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus dem Südharz gefragt. Gesucht werden die besten 25 Arbeitgeber aus der Region – obwohl wir streng genommen nicht zum Bereich der 38er-Postleitzahlen gehören. Doch auch wir haben tolle Unternehmen und wollen es wissen: Wer sind sie, sozusagen die 25 aus 37?

Dritte Runde: Menschen aus dem Altkreis Osterode sind gefragt

Schon zwei Mal hat Standort38 zusammen mit dem Berliner Marktforschungsinstitut Trendence zum exklusiven Arbeitgeberranking für die Region aufgerufen, damals wurden die 100 besten aus dem Bereich 38 gesucht.

Nun geht es in die dritte Runde, eben mit Blick auf den Altkreis Osterode. Industrie, Tourismus und Gastronomie, IT, Zeitarbeit, Verwaltungswesen, Finanzbranche und viele Branchen mehr: Aus den vielfältigen Unternehmen zwischen Sösestadt und Ravensberg, zwischen Hübichenstein und Welfenschloss, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus denen mit dem höchsten Umsatz und den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Altkreis Osterode auswählen und so am Ende die 25 besten küren. Doch auch für neue Impulse und Arbeitgeber, die es zwar nicht bei den genannten Kriterien, dafür aber bei der Popularität in die Top -Liste schaffen, ist die Umfrage offen.

„25 aus 37“: So funktioniert die Umfrage

Teilnehmen kann jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin. Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende aber auch langjährige Fach- und Führungskräfte sind gefragt und können angeben, welche regionalen Unternehmen auf der Liste sie kennen und vor allem, bei welchen von ihnen sie sich bewerben würden. Natürlich kann jeder auch für seinen aktuellen Arbeitgeber stimmen.

Die Abstimmung ist auf der Seite https://100aus38.de zu finden und geht noch bis Ende Februar. Die Befragung dauert etwa zehn Minuten.

In dieser Runde gilt es außerdem noch herauszufinden, wie Angestellte und Unternehmen die Corona-Zeit mit ihren besonderen Herausforderungen erleben. Was hat sich in den vergangenen Monaten mit Blick auf das eigene Leben und die Arbeit verändert? Wie sinnstiftend ist der Job? An welchen Wohnorten in der Region lassen sich Beruf, Familie und Freizeit am besten verbinden? Auch auf diese Fragen soll es durch die Befragung Antworten geben.