Osterode. Im Moment häufen sich Sachbeschädigungen in Osterode. Die Polizei sucht Zeugen.

Blaulicht Osterode Schon wieder Reifen in Osterode zerstochen

Am Sonntag, dem 2. Januar, gegen 13 Uhr hatte die Geschädigte ihr Fahrzeug in Osterode, in der Schlesischen Straße, zum Parken abgestellt.

Am Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, stellte sie fest, dass unbekannte Täter den vorderen und hinteren, linken Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen hatten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 160 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 entgegen.

Insgesamt häufen sich derartige Sachbeschädigungen im Moment. Da laut Polizei bei den Taten kein Schwerpunkt zu erkennen ist, bleibt die Ermittlung der Verursacher schwierig.

mp