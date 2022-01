Jahrgänge 1953 bis 1958 müssen ihre Führerscheine tauschen

Wer noch einen alten Führerschein hat und in den Jahren 1953 bis 1958 geboren wurde, hat nicht mehr lange Zeit für den Führerscheintausch. Die rosafarbenen oder grauen Papierdokumente werden mit Ablauf des 19. Januar 2022 ungültig; deshalb ist der Wechsel zum EU-weit einheitlichen Führerschein im Scheckkartenformat nötig. Der Pflichttausch betrifft die Führer-scheine, die vor 1999 ausgegeben wurden. Wer bereits einen Scheckkarten-Führerschein besitzt, ist davon zunächst ausgenommen, auch wenn sie oder er der Altersgruppe ü63 angehört. Darüber informierte der Landkreis Göttingen in einer Mitteilung.

„Wir tauschen bereits seit geraumer Zeit die Führerscheine um; und die Nachfragen nehmen zu“, erklärte Kreisrätin Marlies Dornieden bereits im Oktober. Sie rate den Betroffenen, unbedingt einen Termin mit der Führerscheinstelle zu vereinbaren. So sei ein verlässlicher Tausch ohne lange Wartezeit gewährleistet.

Termine können vereinbart werden am Standort Osterode am Harz, Bergstraße 10, unter Telefon 05522/960-4371 oder -4372; in Göttingen, Reinhäuser Landstraße 4, unter Telefon 0551/525-2224, -2627 oder -2240.

Mitzubringen sind: Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung; aktuelles biometrisches Lichtbild (45 x 35 mm); alter Führerschein (gegebenenfalls ist eine Karteiabschrift erforderlich, wenn der Führerschein von einer anderen Behörde ausgestellt wurde); und der Antrag auf Umstellung der Fahrerlaubnis. Dieser kann auf der Internetseite des Landkreises – www.landkreisgoettingen.de – ausgefüllt und heruntergeladen werden unter Bürgerservice>Anträge und Formulare, Stichwort „Fahrerlaubnisumstellung auf Scheckkartenformat“. Die Bearbeitungsgebühr beträgt 25,30 Euro.

Wer muss bis wann tauschen?

Hintergrund ist die Einführung der EU-weit einheitlichen und fälschungssicheren Karte. Bei den alten Papierführerscheinen ist der Geburtsjahrgang der Inhaber das Kriterium: Auf die Jahrgänge 1953 bis 1958 folgen die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 (Umtausch bis 19. Januar 2023); 1965 bis 1970 (bis 19. Januar 2024); 1971 oder später (bis 19. Januar 2025); vor 1953 (Umtausch bis 19. Januar 2033).

Für die Kartenführerscheine, die ab 1999 ausgegeben wurden, gelten andere Fristen. Hier ist das Ausstellungsdatum entscheidend. Führerscheine, die zwischen 1999 und 2001 ausgestellt wurden, müssen bis zum 19. Januar 2026 umgetauscht sein. Es folgen die Ausstellungsjahre 2002 bis 2004 (Umtausch bis 2027); 2005 bis 2007 (bis 2028); 2008 (bis 2029); 2009 (bis 2030); 2010 (bis 2031); 2011 (bis 2032); 2012 bis 18. Januar 2013 (Umtausch bis 2033).