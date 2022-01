Göttingen: Zahl der Arbeitslosen auf dem Vor-Corona-Stand

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist zum Jahresende 2021 auf den Vor-Corona-Stand gesunken. Das geht aus dem Arbeitsmarktbericht der Arbeitsagentur Göttingen für den Monat Dezember hervor.

Gegenüber dem Vorjahresmonat sank die Zahl der Arbeitslosen um 1.963 oder 13,9 Prozent. Gegenüber November stieg sie dem saisonalen Verlauf entsprechend leicht an, so dass im Vergleich zum Vormonat 58 Arbeitslose oder 0,5 Prozent mehr zu verzeichnen sind. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt bei 5 Prozent und damit 0,8 Prozentpunkte unter dem Dezember-Wert 2020. Erstmals seit Beginn der Pandemie sank zum Jahresende die Zahl der Arbeitslosen unter den Vergleichswert 2019. Mit 12.147 Arbeitslosen waren im Dezember 2021 im Agenturbezirk Göttingen 55 Menschen (0,5 Prozent) weniger arbeitslos als vor zwei Jahren.

Viele offene Stellen in unserer Region

Auf der Nachfrageseite gingen im Dezember 1.135 neue Stellenangebote bei der Agentur für Arbeit Göttingen ein, 232 weniger als im November (minus 17 Prozent) aber 68 mehr als im Vorjahresmonat (ein Plus von 6,4 Prozent). Weiterhin auf sehr hohem Niveau bewegt sich der Bestand an offenen Stellen. Dieser lag im Dezember bei 6.083 Arbeitsofferten und damit 1.906 Stellenanzeigen (plus 45,6 Prozent) über dem Dezember-Wert 2020.

Klaus Voelcker, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Göttingen, zeigte sich mit Blick auf das zurückliegende Jahr grundsätzlich zufrieden: „Unter den Rahmenbedingungen der andauernden Pandemie hat sich der Arbeitsmarkt in unserer Region respektabel geschlagen. Gegenüber 2020 sank die durchschnittliche Zahl der Arbeitslosen deutlich, was sich insbesondere im Bereich der Arbeitslosenversicherung bemerkbar machte. Weniger Menschen haben 2021 ihren Job verloren und mehr eine neue Arbeitsstelle gefunden. Und auch die Nachfrage nach Arbeitskräften hat wieder angezogen.

Arbeitslosenzahlen aus den einzelnen Landkreisen

In den beiden zum Agenturbezirk zählenden Landkreisen Göttingen und Northeim war die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat positiv. Im Landkreis Göttingen waren im zurückliegenden Monat 8.726 Menschen arbeitslos, 1.453 weniger als vor Jahresfrist (minus 14,3 Prozent). Gegenüber November sank die Zahl der Arbeitslosen um 15 Personen bzw. 0,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,1 Prozent, 0,8 Prozentpunkte unter dem Dezember-Wert 2020.

Im Landkreis Northeim waren im Dezember 3.421 Menschen arbeitslos, 510 oder 13 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Gegenüber November stieg ihre Zahl um 73 oder 2,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,9 Prozent und damit 0,7 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahresmonats.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Die Arbeitslosenquote für den Landkreis Göttingen beträgt für 2021 insgesamt 5,7 Prozent, 2020 lag sie noch bei 6,1 Prozent. Durchschnittlich waren hier 2021 9.840 Menschen arbeitslos gemeldet, 728 weniger als im Vorjahr.

mp