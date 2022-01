Weihnachtsgrün-Sammlung: Das sind die Osteroder Termine

Ein Mitarbeiter der Müllabfuhr wirft einen Weihnachtsbaum in den Müllwagen. In Osterode darf der Fahrer keine Hilfestellung beim Einladen leisten.

Am Samstag, 8. Januar, und am Samstag, 15. Januar, werden im Bereich der Abfallwirtschaft Osterode am Harz wieder Weihnachtsbäume und sonstige weihnachtliche Grünabfälle eingesammelt. Auf 67 Standplätzen können diese während der Abholzeiten in das Sammelfahrzeug geladen werden.

Die Standplätze sind dem neuen Abfallkalender oder Website des Landkreises unter www.landkreisgoettingen.de zu entnehmen. Beim ersten Termin wird im Südharz zwischen Wieda und Hattorf gesammelt, der zweite Termin gilt für den Westharz von Wulften bis Bad Grund.

Corona-Regeln beachten

Die Abfälle werden kompostiert, deshalb muss der Weihnachtsschmuck entfernt sein. Die Sammlung erfolgt nach den bekannten Corona-Regeln. Das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht. Es ist ein ausreichender Abstand zum Sammelfahrzeug und zu anderen Wartenden einzuhalten, dabei sind entsprechende Markierungen zu beachten.

Der Fahrer darf keine Hilfestellung beim Einladen leisten. Das Einladen muss nacheinander ablaufen, es dürfen maximal zwei Personen am Sammelfahrzeug sein. Die geltenden Mengenbegrenzungen sind einzuhalten.

Für weitere Nachfragen steht die Abfallberatung der Abfallwirtschaft Osterode am Harz unter der Hotline 05522 96 04 777 oder abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de gern zur Verfügung.