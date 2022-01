Vogelwelt: Bürger können schleichende Veränderungen erfassen

Eine Blaumeise hängt an einem Meisenknödel, der als winterliche Futterstelle an einem Baum aufgehängt ist.

Vom 6. bis 9. Januar heißt es wieder: Vögel beobachten und zählen! Zum zwölften Mal läuft die bundesweite „Stunde der Wintervögel“ des Naturschutzbundes (Nabu) und des Bayerischen Landesbunds für Vogelschutz (LBV), ein Gradmesser für den Umfang des Bestandes, meint die Vorsitzende des Nabu Osterode Gabriele Hoffmann. „Es ist eine wichtige Aktion, alleine um zu sehen, welche Arten besonders gefährdet sind“, ruft die Naturschützerin zum Mitmachen auf. Sie stellt fest: „Vögel werden immer weniger, und wenn wir Experten glauben schenken, steht uns das große Sterben noch bevor.“

Amseln, Meisen und Spatzen sind in und um Osterode die bestimmenden Arten: „Immer wieder berichten Bürgerinnen und Bürger, die Futterhäuschen im Garten oder am Haus haben, dass die Zahl nachlasse.“ Ein Grund sei das Insektensterben, das auch Körnerfressern zusetze, denn: „In der Brutzeit leben auch diese Tiere von Insekten.“

Aufgeräumte Gärten sind Problem für Vögel

Die Nabu-Vorsitzende beschreibt ein weiteres Problem: aufgeräumte Gärten. Es gebe für die Vogelwelt nichts Schlimmeres. Allen Naturschutzgebieten Deutschlands zusammengenommen stünde die gleiche Fläche an Gärten gegenüber, ein gewaltiges Potenzial, so Hoffmann. Vogelfreunde sind also von heute an aufgerufen, mitzuzählen, wie viele Tiere sich in Gärten und Vorgärten, an Futterstellen, auf den Balkonen und in Parks tummeln. Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

„Je mehr Menschen an der Stunde der Wintervögel teilnehmen, desto wertvoller werden die Ergebnisse. Helfen Sie mit, schleichende Veränderungen in der Vogelwelt festzustellen“, so die Nabu-Vorsitzende. Jeder und jede könne im Kleinen mithelfen, etwas für die Arten zu tun, jede noch so kleine naturbelassene Fläche zähle.

Stunde der Wintervögel: So macht man mit

Beobachten sollten Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Stunde lang und die Ergebnisse, dabei von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die in diesem Zeitraum gleichzeitig zu sehen war, notieren. Das vermeidet Doppelzählungen. Eine besondere Qualifikation außer dem Interesse an der Vogelwelt ist für die Teilnahme nicht nötig. Hilfreich sind auch die Zählhilfe zum Ausdrucken oder die Nabu-Online-Tipps zum Vögel bestimmen.

Melden kann man die Beobachtungen online unter www.stundederwintervögel.de oder per App bis zum 17. Januar. Am 8 und 9. Januar ist dafür in der Zeit von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800/1157115 freigeschaltet. Die Freude an der Naturbeobachtung steht bei der „Stunde der Wintervögel“ natürlich im Vordergrund. Doch freut man sich auch über Preise. Top-Gewinne in diesem Winter sind zwei Ferngläser. Außerdem werden Futtersäulen und Bücher vergeben.