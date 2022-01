Ausbildungswahl: Tischlerhandwerk bietet Karrierechancen

Zu den beliebtesten Ausbildungen im Handwerk zählt die Tischlerlehre. „Im Gegensatz zu vielen anderen Berufen können wir das Ergebnis unserer Arbeit sehen und anfassen – das macht stolz und bringt Zufriedenheit“, betont der Obermeister der Tischler-Innung Osterode, Dirk Reinholz. Das Tischlerhandwerk bietet für Männer wie für Frauen vielseitige Arbeitsplätze und Karrierechancen – zum Beispiel als Gestalter von Möbeln, Leiterin oder Leiter großer Projekte wie dem Innenausbau eines Hotels. Dennoch haben Tischlereien im ländlichen Bereich zunehmend Probleme, passende Azubis zu finden.

Die meisten Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die eine Lehre machen, entscheiden sich nach wie vor für einen kaufmännischen Beruf. In der Ausbildungs-Hitliste liegen diese seit Jahren klar vorne, obwohl hier die Karriere-Aussichten immer schlechter werden.

Jeder hat eine Vorstellung davon, was ein Verkäufer oder eine Friseurin (dem beliebtesten Ausbildungsberuf im Handwerk für Frauen) machen. Vom Tischlerberuf haben viele Menschen jedoch nur eine sehr vage Vorstellung. Das beginnt schon bei den Berufsbezeichnungen Tischler bzw. Schreiner: Viele Menschen glauben, dass es inhaltliche Unterschiede gibt, dabei handelt es sich lediglich um regionale sprachliche Varianten.

Extrem facettenreicher Beruf

Was ein Tischler oder eine Tischlerin neben „Tische bauen“ noch alles macht, sei wenig bekannt, wie Umfragen immer wieder zeigten, so Reinholz. Und erklärt: „Dabei ist das Tischlerhandwerk extrem facettenreich: Tischler fertigen für private Kunden alles vom Kleiderschrank über Badmöbel und Küchen bis hin zur kompletten Einrichtung. Aber auch für Läden, Museen, Hotels, Praxen, das Gastgewerbe und sogar Schiffe sowie Jachten realisieren sie den Innenausbau. Dazu kommen Tischlereien, die Treppen, Fenster und Türen fertigen. Andere restaurieren alte Möbel, Fenster und Türen. Dabei kommen der natürliche Werkstoff Holz, aber auch Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Glas und Metall zum Einsatz.

Wenn es um Bewerber geht, seien laut der Innung vom Hauptschulabsolventen bis zum Abiturienten – die dreijährige Lehre kann mit Abitur um ein Jahr verkürzt werden – alle Schulabschlüsse gefragt, denn das Aufgabenspektrum in der Tischlerei reicht von praktischen Aufgabenbereichen bis hin zu komplexen Planungsaufgaben. Zunehmend setzen die Betriebe dabei digitale CAD-Zeichenprogramme ein, immer mehr Maschinen in der Tischlerwerkstatt werden digital gesteuert. Auf der anderen Seite sind in vielen Betrieben aber auch noch Handskizzen gefragt, um Einrichtungsideen zu Papier zu bringen.

Möglichkeiten zur Weiterbildung

Meister oder Meisterin, Studium der Innenarchitektur oder Holzingenieurtechnik, Gestaltung im Handwerk oder zeitweise Arbeiten im Ausland – es gibt eine große Palette an Möglichkeiten, sich nach der Lehre weiterzubilden. „Wir freuen uns über so gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen – in vielen Fällen bleibt die Option bestehen, danach in den Ausbildungsbetrieb zurückzukehren“, sagt der Obermeister. Das liege auch an der familiären Atmosphäre, die in den meisten Tischlereien vorherrsche: Während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Industrieunternehmen oftmals relativ leicht austauschbar seien, stünden in Handwerksbetrieben mit ihren zumeist kleinen Teams die Personen im Vordergrund.

Bei Betrieben vorbeischauen

Um einen Ausbildungsplatz zu ergattern, müsse man keine makellose Bewerbung abliefern, so Dirk Reinholz: „Wer an einer Ausbildung interessiert ist, sollte am besten einfach bei einer Tischlerei in der Nähe anrufen und einen Vorstellungstermin ausmachen – das Gespräch läuft dann meist lockerer ab, als man denkt.“ Der Obermeister nennt die wichtigsten Voraussetzungen für Bewerberinnen und Bewerber: „Sie sollten technisches Verständnis und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen mitbringen.“

Wie in anderen Branchen auch müssen Interessenten genügend Vorlauf einplanen: „Schulabgänger sollten sich möglichst schon ein Jahr im Voraus bewerben“, rät Dirk Reinholz. „Als Faustregel gilt: Je größer der Betrieb, desto eher sollte man sich dort vorstellen.“

Die meisten Ausbildungsbetriebe werden anbieten, zunächst ein Praktikum zu machen. Das empfiehlt auch der Obermeister: „Dann können Betrieb und Bewerberin oder Bewerber in Ruhe austesten, ob sie zueinander passen.“

Erste Kontakte knüpfen können Interessenten auch beim Schulpraktikum in der 8. und 9. Klasse – oder wenn ein Betrieb in der Umgebung zum Tag der offenen Tür einlädt.

Tischler gestalten Lebensräume

Tischler gestalten die Räume ihrer Kunden persönlich – vom einzelnen Möbel über den Fußboden und die Treppe bis zum kompletten Innenausbau: Flurmöbel, Badmöbel, Bücherregale, Massivholzesstische und Multimedia-Wohnzimmerschränke gehören genauso zu ihrem Repertoire wie komplette Küchen oder Dachschrägenschränke. Tischler nehmen sich für jeden einzelnen Kunden Zeit – denn die Beratung, aus der die individuelle Planung erwächst, ist die Basis ihrer Arbeit.

Auf die ausführliche Beratung und Planung folgt die effiziente Fertigung mithilfe traditioneller Handwerkstechniken, aber auch mit modernen und häufig computergesteuerten Maschinen. Auch für Fenster, Haustüren und Innentüren sind Tischler die richtigen Ansprechpartner. Dazu gehört, dass sie sich auch mit dem Einbruchschutz auskennen: Tischler wissen, welche Sicherheitsmaßnahmen an Fenstern und Türen besonders wirkungsvoll sind, um Langfinger sicher vom eigenen Heim fern zu halten.

Betriebe in der Region finden Bewerberinnen und Bewerber auf den Seiten von Tischler Nord: www.tischlernord.de/fuer-kunden/ihr-tischler-vor-ort/. Dort ist es auch möglich, Fertigungsschwerpunkte, wie etwa Innenausbau, Küchen oder Restaurierung, einzugeben. Ausführliche Infos rund um die Ausbildung gibt es außerdem unter www.born2btischler.de.