Polizei: Silvester verläuft ruhig im Altkreis Osterode

Osterode. Die Polizei verzeichnet im Altkreis zum Jahreswechsel keine Einsätze. Anders sieht es in Goslar aus - dort endet eine Party in der Zelle.

Ruhig und friedlich – so verlief die Silvesternacht im Altkreis Osterode aus Sicht der Polizei. Weder beim Polizeikommissariat in Osterode, noch in Bad Lauterberg, wurden zum Jahreswechsel große Einsätze verzeichnet. „Es ist nichts passiert, die Lage war entspannt“, erklärten die Beamten an beiden Standorten auf Nachfrage unserer Zeitung.

Streifentätigkeit erhöht

Dabei war aufgrund des Feuerwerksverbots, dass in vielen Kommunen im Altkreis in bestimmten Bereichen ausgesprochen wurde, sowie dem bundesweiten An- und Versammlungsverbot an Silvester einiges mehr für die Polizisten zu kontrollieren. In Osterode hatte die Polizei beispielsweise zur Durchsetzung des weitreichenden Feuerwerksverbots ihre Streifentätigkeit deutlich verstärkt.

Streitereien in Goslar

Anders sah die Situation im Bereich der Polizeiinspektion Goslar aus. Wie die Beamten dort mitteilen, kam es zu einem vermehrtem Einsatzaufkommen in der Silvesternacht. Beispielsweise gerieten gegen 21.30 Uhr mehrere Personen in der Straße Worthsatenwinkel in Goslar in Streit über das Abbrennen von Feuerwerk. Wechselseitig wurden verschiedene Beleidigungen zwischen mehreren Personen ausgetauscht, Strafverfahren durch die herbeigerufenen Polizisten eingeleitet.

Kurz vor dem Jahreswechsel geriet eine private Party in Langelsheim außer Kontrolle. Zwei Männer gerieten in Streit und fügten sich letztlich gegenseitig Körperverletzungen zu. Einen der beiden Streithähne nahmen die alarmierten Polizeikräfte, „zur Verhinderung weiterer Straftaten“, wie es in der Pressemitteilung heißt, des Goslarer Polizeigewahrsam zur Ausnüchterung zu. Auch hier wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Insgesamt ruhige Nachtsicht

„Die Kolleginnen und Kollegen der Nachtschicht berichten aber über einen weitestgehend friedlichen und ruhigen Einsatzverlauf“, fassen die Verantwortlichen der Polizeiinspektion Goslar die Silvesternacht zusammen.

dx