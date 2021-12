Osteroder Polizei ist an Silvester verstärkt auf Streife

In Osterode ist ein weitreichendes Feuerwerksverbot ausgesprochen worden, das nicht nur die Innenstadt betrifft. Betroffen davon sind auch der Parkplatz Bleichestelle und angrenzende Grünanlagen an der Scheerenberger Straße und der B 241 sowie die Flächen zwischen der Bundesstraße und dem Jugendgästehaus (wir berichteten).

Wie die Polizei dazu informiert, wird die Einhaltung des Feuerwerkverbotes im Rahmen der verstärkten Streifentätigkeit überwacht. Der Kontrollschwerpunkt wird jedoch auf der Verhinderung von Menschenansammlungen liegen, da diese die eigentliche Gefahr für den Infektionsschutz darstellen.

Bundesweites An- und Versammlungsverbot

An Silvester und an Neujahr gilt ein bundesweites An- und Versammlungsverbot. Bis zum 10. Januar ist das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit untersagt. Damit soll dem öffentlichen Glühweinausschank Einhalt geboten werden, doch auch das Anstoßen zu Silvester auf der Straße ist damit tabu.

Bei Verstößen ist mit Bußgeldern zu rechnen. Grundsätzlich können bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz Bußgelder bis zu 25.000 Euro drohen.

mp