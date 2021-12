Corona-Impfen in Osterode: Mehr Termine im Januar

Auch im neuen Jahr werden mobile Impfteams im Auftrag des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Göttingen im Jugendgästehaus Osterode am Harz ein Impfangebot vorhalten. Dabei wird das Angebot deutlich erhöht.

Jeweils zweimal wöchentlich besteht dann die Möglichkeit, das Ansteckungsrisiko zu reduzieren und gegebenenfalls einem schweren Krankheitsverlauf durch entsprechenden Impfschutz vorzubeugen. Die Impfvoraussetzungen richten sich nach den Richtlinien der ständigen Impfkommission bzw. der gegebenenfalls am Impftag geltenden gesetzlichen Regelungen. In der Regel erfolgt die Impfung für unter Dreißigjährige mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer und für mindestens Dreißigjährige mit dem Impfstoff von Moderna. Eine freie Auswahl gibt es hierbei nicht, lediglich ein Arzt kann aufgrund medizinischer Indikatoren eine andere Entscheidung treffen.

Coronavirus: Impfangebote in Osterode im Januar 2022

Insbesondere für Berufstätige, die bisher aufgrund ihrer Anwesenheit am Arbeitsplatz keine Gelegenheit hatten, die Impfangebote wahrzunehmen, wurde am Samstag, 8. Januar, ein zusätzlicher Impftermin eingerichtet. Regelmäßige Termine gibt es am Mittwoch, 12., 19. und 26. Januar, Donnerstag, 13., 20. und 27. Januar. Geöffnet ist in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind lediglich ein Ausweisdokument sowie der persönliche Impfausweis bzw. eine Impfersatzbescheinigung mit dem oder mit der eine zurückliegende vollständige Impfung nachzuweisen ist.

Ausdrücklich richtet sich das Angebot an bisher nicht geimpfte Mitbürgerinnen und Mitbürger, bzw. an diejenigen, die bisher keine Zweitimpfung erhalten haben.