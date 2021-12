Coronavirus: Wo kann man sich in Osterode testen lassen?

Osterode. In der Stadt Osterode stehen mehrere Corona-Testzentren zur Verfügung – teilweise auch an Silvester und Neujahr.

In der Stadt Osterode stehen mit den Leistungen der Infimedix GmbH, der PMH Personalmanagement Harz GmbH, der Zahnarztpraxis Dr. Daniel Fornefett, dem DRK-Testzentrum in Lasfelde den Osteroder Bürgerinnen und Bürgern Corona-Testzentren zur Verfügung.

Das DRK hat in Lasfelde, In der Horst 10, eine Testzentrum eingerichtet. Terminbuchungen sind unter https://testzentrum-osterode.de möglich. Testzeiten In der Horst sind montags bis freitags von 6.30 bis 9 Uhr und 16.30 bis 19 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 9.30 bis 12 Uhr. Am 1. Januar 2022 wird beim DRK von 9.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14.30 Uhr bis 17 Uhr getestet.

Terminbuchungen bei Infimedix In den Geeren 7 unter: www.infimedix.com. Corona-Schnelltest-App: https://apple.co/2I0U3D0. Testzeiten Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr und neu Sonntag von 10 bis 13 Uhr. Am 31. Dezember wird von 10 bis 13 Uhr getestet.

PMH bietet in der Dörgestraße 18 bis 20 kostenlose Schnelltests an. Terminbuchungen in der Zahnarztpraxis Dr. Daniel Fornefett gibt es unter 05522/3159033.