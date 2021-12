Richtig Deutsch lernen trotz der Corona-Pandemie

Nach einem äußerst durchwachsenen Jahr haben die insgesamt 17 Teilnehmenden eines VHS-Integrationskurses am 13. Dezember in der Geschäftsstelle in Osterode endlich ihre Deutsch-Zertifikate erhalten.

„Endlich“, so Karen Richter, die Geschäftsstellenleiterin, „da das Lernsetting sowohl für die Kursteilnehmenden als auch die Kursleitenden eine echte Herausforderung war: der monatelange Lockdown kurz nach dem Kursstart im November letzten Jahres hat dazu geführt, dass das gerade erworbene Basiswissen in Teilen wieder verloren gegangen war bis der Kurs nach Ende des Lockdowns neu gestartet werden konnte.“

Kursunterbrechung im Sommer

Trotz einer weiteren ungeplanten Kursunterbrechung im Sommer durch den positiven Coronatest einer Teilnehmerin und die nachfolgend verhängte Quarantäne für alle Teilnehmenden sowie die Kursleitung, haben mehr als die Hälfte der Frauen und Männer das B1-Zertifikat erworben.

Alle 17 Absolventinnen und Absolventen sind sich einig: sie wollen auf jeden Fall ihr Deutsch weiterausbauen und entsprechende Nachfolgekurse besuchen: die Zeit des Lockdown war für viele auch eine Zeit der großen Isolation, die verstärkt wurde durch die unzureichenden Möglichkeiten, sich in der Sprache ihrer Umgebung – Deutsch – ausreichend verständlich zu machen und Nachrichten umfassend zu verstehen.

Nähere Informationen zum Deutschkursangebot der VHS im Internet unter www.vhs-goettingen.de oder aber direkt in der VHS-Geschäftsstelle in Osterode (Neustädter Tor 1-3, unter der Telefonnummer 05522/314411, oha@vhs-goettingen.de).