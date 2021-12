BUND fordert: Lichtsmog und Weihnachtsbeleuchtung reduzieren

Besonders in der dunklen Jahreszeit haben wir es gerne hell. Zu Weihnachten werden Fenster, Balkone und Gärten geschmückt und die verschiedensten Lichter leuchten um die Wette. Dies verursacht jedoch eine starke Zunahme der Lichtverschmutzung. „Bei Lichtverschmutzung handelt es sich um künstliche Lichtquellen, die den Nachthimmel aufhellen. Sie ist besonders in unserer hell erleuchteten Innenstadt und in den Gewerbegebieten ein Problem. Diese sind nachts regelrecht von einer Lichtglocke umgeben,“ erklärt eine Vertreterin vom Arbeitskreis Klimaschutz des BUND Göttingen. „Das Licht wird an Wolken und Staub gestreut, wodurch der Himmel eher gräulich erscheint und kaum noch Sterne zu sehen sind. Dieses Phänomen wird auch als Lichtsmog bezeichnet.“

In den kommenden Jahren werde laut BUND dieser Smog immer weiter zunehmen.

Negative Auswirkungen auf Mensch und Tier

Doch was hat Lichtverschmutzung für Auswirkungen auf uns? Durch Lichtsmog wird unsere biologische Uhrdurcheinandergebracht. Dies kann etwa zu Stress und Schlaflosigkeit führen, hat also ernsthaftegesundheitsschädliche Folgen. „Doch nicht nur auf uns Menschen hat es negative Auswirkungen, vor allem für Insekten sind diese gravierend. Sie werden von dem künstlichen Licht angezogen und sterben letztendlich an Erschöpfung. Auch Vögel können von Lichtverschmutzung irritiert werden. Zugvögel verlieren zum Beispiel ihre Orientierung und fallen schließlich kraftlos zu Boden“, so der BUND.

Ein Feiertag im Jahr verstärke die Lichtverschmutzung enorm: Weihnachten werden überall Lichter ausgepackt und aufgehängt. Auch die Fußgängerzonen werden stimmungsvoll erhellt. In Deutschland leuchten mittlerweile fast 20 Milliarden einzelne Weihnachtslämpchen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Lichtsmog, sondern verbraucht nebenbei auch noch viel Energie und erzeugt CO 2 . Eine gute Option sind LED-Lampen – doch: „Mit dem Umrüsten auf energiesparendere LED-Leuchtmittel, wird leider häufig die Beleuchtung etwa von Schaufenstern und Schmuckinstallationen zu Weihnachten verstärkt. So wird jedoch keine Energie eingespart und die Nacht immer mehr zum Tag gemacht. Tappen Sie nicht in diese Falle!“, warnt der BUND.

Nach dem Motto „Weniger ist mehr“

Das passende Motto sei „weniger ist mehr“. Vereinzelte, gut platzierte Licht-Akzente würden meist als viel schöner empfunden, überstrahlten sich nicht gegenseitig und erzeugten gleichzeitig weniger Emissionen. Auch warmes Licht trage weniger zur Lichtverschmutzung bei als weißes Licht. „Achten Sie also bei der Wahl der Leuchtmittel auf energiesparende LED Leuchtmittel mit gold- oder bernsteinfarbenem Licht – also mit einem sehr geringen Anteil an blauem Licht. Nebenbei muss die Beleuchtung nicht die ganze Nacht brennen,“ empfiehlt der BUND.

Zwischen 22 und 23 Uhr sollte sie bis zur nächsten Dämmerung abgeschaltet werden. Das ließe sich ganz einfach durch eine Zeitschaltuhr regeln. Dadurch können die Lichtverschmutzung in der Weihnachtszeit deutlich verringert werden und die Lichter kämen besser und stimmungsvoller zur Geltung.