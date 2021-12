Kirchenkreis Harzer Land muss 842.000 Euro einsparen

Wie ein Schatten schwebte über der Stellenplanung ab 2023 die zu erwartenden deutlichen Kürzungen. Die Kirchenkreissynode Harzer Land musste aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemie und ihrer Gegenmaßnahmen statt in der Osteroder Stadthalle, digital stattfinden.

Durch deutlich weniger Gemeindeglieder stehen deutlich weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, was sich im kommenden Planungszeitraum bemerkbar macht. Es wird weniger Pastorenstellen geben, zudem werden auch Gemeinden stärker kooperieren müssen, um so Einsparungen zu erwirken.

Die Entwicklung zeichnet sich wegweisend im Oberharz ab, wo gerade in diesen Tagen ein Konzept vorgestellt wurde, das eine Gesamtkirchengemeinde für die Region zum Ziel hat (eine Pressemitteilung dazu wurde kürzlich veröffentlicht). Ähnlich diesem Konzept werden sich auch andere Regionen künftig umstrukturieren müssen, damit im Kirchenkreis insgesamt 842.000 Euro eingespart werden können.

Neuwahlen des Vorstands

Auf der Tagesordnung stand ferner das Thema Neuwahl des Vorstands der Kirchenkreissynode, die nach drei Jahren erfolgen muss. Für den Vorsitz wurde erneut Ingrid Baum vorgeschlagen, als ihre Stellvertreterin Ellen Abel aus Zellerfeld. Weiterhin wurden Thorsten Kahle (Barbis), Gabriele Hann (Hilkerode) und Wolfgang Huth (Pöhlde) als Beisitzende ins Spiel gebracht. Abgestimmt werden konnte in dieser Sitzung nicht, denn eine geheime Wahl ist vorgeschrieben, diese wird also per Brief erfolgen.

Nicht so lange gedulden müssen sich einige neue Mitglieder der Synode, die dem Gremium von nun an angehören. So wurden Kimberley Krautz aus Bad Sachsa und Yasmin Bode aus Gieboldehausen als Mitglieder unter 27 berufen, ebenso Jonathan Stoll (Clausthal) und Karl-Herrmann Rotte (Bad Grund).

Gebäudemanagement

Ein anderer Punkt, der das Gremium länger begleiten wird, ist das Thema Gebäudemanagement, für das ein eigener Ausschuss gebildet werden soll, da dies ein sogenanntes Pflichthandlungsfeld der Landeskirche ist. Es geht darum, welche Gebäude in den Gemeinden überhaupt benötigt werden und was mit jenen Gebäuden passieren soll, die nicht mehr benötigt werden.

Auch der Klimaschutz sei hier ein nicht unbedeutender Aspekt, erläuterte Superintendentin Ulrike Schimmelpfeng, also die Frage, ob irgendwo energetisch nachgebessert werden kann, ebenso wie die Frage, unter welchen Bedingungen Gemeinden es möglich machen sollen, dass auch nicht-kirchliche Gruppen das Gemeindehaus nutzen dürfen.

All diese Fragen müssen im Ausschuss betrachtet werden, der wie alle anderen Ausschüsse auch aus Mitgliedern aus allen Regionen bestehen soll. Die Entscheidung für die Bildung fiel ebenfalls einstimmig aus.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Zahl der Gemeindeglieder sinkt

Die Zahl der Gemeindeglieder im Kirchenkreis Harzer Land ist unter 50.000 gerutscht, doch sollten die Mitarbeitenden nicht nur diesen Schwund sehen, sondern, dass alle, die im Umfeld der Kirchengemeinden arbeiten immer noch für 49.998 Menschen Ansprechpartner und eine Stütze in vielen entscheidenden Lebensbereichen sind. Derart machte Superintendentin Schimmelpfeng während der jüngsten Tagung der Kirchenkreissynode Mut.

In ihrem Ephoralbericht ging sie noch einmal auf die vielen personellen Veränderungen der letzten Zeit ein, etliche Verabschiedungen, doch auch einige bevorstehende Neuankommende, die dann zu gegebener Zeit vorgestellt werden. Außerdem sprach sie über Trauerfeiern, die künftig auch vermehrt von Prädikantinnen und Prädikanten vorgenommen werden sollen. Diese müssen dafür eine Zusatzausbildung im Bereich Seelsorge und Beerdigung absolvieren und bekommen nach jetzigem Stand anschließend nur eine geringe Aufwandsentschädigung.

Angemessene Bezahlung

Hier regte die Superintendentin eine Eingabe an die Landeskirche für eine angemessene Bezahlung an. „Unsere Aufgabenfelder werden sich in den nächsten Jahren ändern“, leitete sie noch einmal auf das Thema der notwendigen Einsparungen über und räumte ein, dass es schwer und auch schmerzlich werden wird.

Doch gerade darum mache sich der Kirchenkreis zu diesem Thema so viele Gedanken, weil am Ende erreicht werden soll, dass alle, Haupt- und Ehrenamtliche, gerne weiterarbeiten.

mp