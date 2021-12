2G: Osteroder Einzelhandel befürchtet massive Einbußen

Es sind schwierige Zeiten für den Einzelhandel, und sie werden, blickt man auf die geplanten Verschärfungen der Corona-Regeln, nicht leichter. „Für den Einzelhandel gelten noch keine Sonderregelungen“, erklärt zwar Dominik Kimyon, Leiter Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Göttingen, bei der das für Stadt und Landkreis zuständige Gesundheitsamt angesiedelt ist. Doch das könnte sich schnell ändern.

Maske, Abstand halten, Hygienekonzept: „Das ist für uns derzeit noch maßgebend“, erläutern Hans-Peter Lindenberg von Talo Jeans Osterode und die Filialleitung von Jeans Fritz. Sie verzeichnen gleichwohl schon jetzt massive Umsatzeinbußen. „Die Leute sind verunsichert, wissen nicht, welche Regeln überhaupt gelten“, so Lindenberg.

Anrufe im Geschäft

Das bestätigt Daniel Li, Vorsitzender des Vereins für Tourismus und Marketing (vtm). Viele Kunden würden vorm Besuch im Geschäft anrufen, um das herauszufinden. „Manche von ihnen haben bereits jetzt auf 2G umgestellt und prüfen den Impfstatus, andere warten noch, bis die neue Verordnung in Kraft tritt, wieder andere halten FFP2-Masken bereit.“ Grundsätzlich sei die Stimmung wegen der Sorge, dass 2G für den Einzelhandel kommt, gedämpft. Dann habe man, so Lindenberg, ein echtes wirtschaftliches Problem. Für übertrieben hält die Filialleitung von Jeans Fritz diese Maßnahme, greife doch ein bewährtes Hygienekonzept.

Anders sieht das Joachim Thunert. In dem familiengeführten Modehaus gilt seit vergangenen Mittwoch 2G. „Die Belegschaft ist geimpft, und wir legen Wert auf das Tragen von FFP2-Masken und den Nachweis der Kunden, ob genesen oder geimpft. Das wird auch kontrolliert“, sagt der Einzelhändler und hat dafür schon Kritik von Kunden in Kauf nehmen müssen. Damit kann er aber leben: „Ich will in Osterode keine Inzidenzen, wie sie teilweise in Bayern herrschen“, zeigt er sich entschlossen, freiwillig Verantwortung zu übernehmen. Wirtschaftliche Konsequenzen durch 2G erwartet auch er, in welchem Umfang aber, kann er noch nicht einschätzen.

(Un-)verständnis

„Egal wie man es macht, man macht es verkehrt“, beschreibt der vtm-Vorsitzende die Situation. Einige Kunden fragen, warum denn nicht kontrolliert würde – es wäre doch so sicherer. Andere fragen, wieso sie zusätzlich zu ihrem QR-Code noch ihren Personalausweis dabei haben müssen. Nichtsdestotrotz zeigten sich die allermeisten Kunden wohl verständnisvoll.

Die Landesregierung arbeitet an einer Fortschreibung der Corona-Verordnung. Sie soll Donnerstag im Sozialausschuss erörtert, am Freitag veröffentlicht werden und am kommenden Samstag in Kraft treten. Beschlossen werden könnte, den Zutritt zum Einzelhandel ab Warnstufe 2 auf geimpfte und genesene Personen zu begrenzt. Dies soll allerdings nicht für Apotheken und Geschäfte der Grundversorgung gelten.