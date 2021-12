Erinnerungen aus dem Harz: Heft 51 der Lerbacher Heimatblätter

Die aktuelle Ausgabe der Lerbacher Heimatblätter ist erschienen. Auch dieses Mal stehen Wissenswertes und Aktuelles aus der Vergangenheit und der Gegenwart im Fokus. Herausgekommen ist eine Chronik des Ortes und seiner Bewohnerinnen und Bewohner und der Geschichten, die sie zu erzählen haben.

Hans-Joachim Kratsch hat die Gestaltung von 100 Seiten Text übernommen und mit mehr als 100 Abbildungen im Heft die Optik der Ausgabe entworfen. Die Umschlagseiten, mit vier Farbfotografien von Günther Koch, die den Ort im Winter- und Herbstkleid zeigen, präsentieren das Ambiente des Weilers im Oberharz.

Der „Leutnant“ erinnert an Erlebnisse aus der Ortsgeschichte

Mit einem Artikel „Lerbach im Herbst 2021“ blickt der bisherige Ortsbürgermeister Frank Koch auf das positive Vereinsgeschehen und die Ortspolitik der letzten 30 Jahre zurück. Über ehemalige Berufe in der Forstwirtschaft, wie Schindelmacher, Wasenbinder und Zapfenpflücker informiert Rainer Kutscher. Mit den Beiträgen „Malerei führt zum Eintauchen in die Kindheit“ und „Einen echten Wolf erworben“ beschreibt der Hobbymaler Wolfgang Bertram seine Jugend im Lerbachtal und zeigt in mehreren Aquarellen Ansichten seines Heimatortes.

Noch kurz vor seinem Tod hat Hermann Müller, Beiname „Leutnant“, drei Berichte verfasst. Mit einer „Wanderung zur Hanskühnenburg“, einem „Aufregenden Tag bei Oma und Opa im Jahr 1940“ und dem Beitrag „Hermann, immer wieder Hermann“ entstanden Geschichten mit Porträts von alten Lerbachern und ihren Erlebnissen. Die Geschichte des Schützenhauses mit dem geplanten Abriss des Schandfleckes und der künftigen Nutzung des Schützenplatzes, sowie die Problematik mit der angrenzenden Schießanlage beschreibt Petra Bordfeld.

An ihren Vater, den Friseurmeister Arnold Knabe, erinnert dessen Tochter Ursel Schmidt. Dessen vielseitige und planerische Tätigkeiten im Vorstand des Theatervereins, im Lerbacher Ortsrat, sowie seine humorvolle Art, verdienen in Erinnerung zu bleiben.

Was der sogenannte „Paragraph 11“ für trinkfeste Handwerksburschen und Studenten sowie Vereinskameradschaften bedeutet, hat Rainer Kutscher recherchiert. Ein weiterer Artikel von Kutscher über die Eisensteingrube „Am Neuen Weg“ bei Buntenbock mit einem geplanten Feldgestänge mit Rosskunst wird durch Einsichtnahme in Akten aus dem Bergamtsarchiv in Clausthal-Zellerfeld deutlich.

Auch der Bericht über den„100. Geburtstag des Sportvereins Lerbach“ ist aus Kutschers Feder. Zehn Abbildungen auf sechs Textseiten beschreiben das rollende Leder mit überwiegend siegreichen Spielen der Schwarz-Gelben auf grünem Rasen.

Rückblick auf die Vereinsfahrten des Harzklub-Zweigvereins Lerbach

Bürgermeister a.D. Frank Koch hat seit 1989 Vereinsfahrten, unter anderem in das Riesengebirge, Ostroda in Polen, in den Bayerischen Wald und das Zillertal, an die Mosel und in die Pfalz organisiert. Sein Rückblick mit vielen Quartieren und Wanderzielen zeigt die begeisterten Teilnehmenden als große Familie.

Mit dem Artikel „Einen Freund verloren und ein Stück Heimat“ hält Dr. Hans Otto Regenhardt Erinnerungen und Gedanken an die persönlichen Kontakte einer 50-jährigen Freundschaft wach. Er fragt, ob Heimat verloren gehen kann.

In zwei Artikeln berichtet Wolfgang Siegert über die „Nassholzlagerung an der Innerste“ und über die„Trinkwasserversorgung der Ortschaften Freiheit und Lerbach“.

Die Übergabe ihres Lotto-Toto-Ladens mit Gilde-Stübchen von Christina Gärtner in neue Hände nahm Hans-Joachim Kratsch zum Anlass, die 36-jährige Tätigkeit der scheidenden Besitzerin zu würdigen. In seinem Artikel „An erster Stelle stand die Kundenzufriedenheit“ hob er besonders ihren Humor, ihre Offenheit und ihre Loyalität und ihre Verdienste für den Ort Lerbach und deren Einwohner hervor.

Skilift-Tagebuch und Peenemünder Versuchsakten

Den Lerbacher Skilift, mit Beginn in den 1950er Jahren auf der Mühlwiese, beschreibt Margret Bügener. Die zahlreichen Informationen hat sie aus einem Tagebuch, das sie seit der ersten Aufnahme des Skibetriebs führte. Hierin spiegelt sich auch der Idealismus wider, den sie gemeinsam mit Ehemann Alfred, genannt „Steier“, mit vielen Freunden teilte.

Frank Koch hat eine spannende Spur nachverfolgt: Im April 1945 wurden in der Eisensteingrube „Oberer Kleeberger Stollen“ Akten aus der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde von Wernher von Braun und Professor Dornberger zwischengelagert. Von einem Zeitzeugen, seinem damals 18-jährigen Onkel Günter Koch, hat Frank Koch Hinweise erhalten und hierzu recherchiert. Die Dokumente wurden damals in einer nächtlichen Aktion aus der Grube abtransportiert und in der Grube „Georg Friedrich“ in Dörnten eingelagert.

Als jüngster Autor dieses Heftes hat Arne Bertram aus seiner Seminarfacharbeit Erdkunde einen Artikel über den „demografischen Wandel am Beispiel der Versorgungssituation in Lerbach“ beigesteuert. Auf acht Seiten mit vielen Annoncen von Lerbacher Firmen und Fotos von Geschäften ab 1960 erfährt der Leser Vieles über die Infrastruktur und die Einwohner in den letzten 50 Jahren. Der Artikel soll im kommenden Heft 52 fortgesetzt werden. Dort werden dann auch weitere Geschichten zu finden sein, zum Beispiel zum Osterfeuer.

Auflage von 400 Exemplaren für je 6,50 Euro

Für Mitglieder der Heimatstube Lerbach e.V. ist der Bezug von Heft 51 der Lerbacher Heimatblätter durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten. Für Interessierte ist das Heft erhältlich bei Lotto Kuhlmann, Lerbach, Friedrich-Ebert-Str. 123 sowie in der Grosse’schen Buchhandlung in Clausthal-Zellerfeld. Der Preis beträgt 6,50 Euro je Exemplar.