Parkplatzsituation für Rollstuhlfahrende soll verbessert werden

Während des Termins hört sich Bürgermeister Jens Augat die Probleme an, denen Rollstuhlfahrende sich angesichts der Parkplatzsituation in Osterode gegenüber sehen

Die Parkplatzsituation für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen und in Osterode am Harz mit dem Auto unterwegs sind, ist verbesserungswürdig. Nicole Romanus als Betroffene wandt sich an Bürgermeister Jens Augat und bot beratende Hilfe an. Man traf sich zum Ortstermin. An der Begehung waren auch Stephan Sanetra (Projekt Inklusion Bewegen), Eva Martin, Jens Strieben (Geschäftsstelle Inklusion Bewegen), Udo Küster (Koordinationsstelle für Vereine und Verbände) und Conny Schladitz (Stadt Osterode). Besichtigt wurden drei Parkplätze, der Parkplatz Friedhof, der der Sparkasse und Parkplatz Bahnhofstraße Ärztehaus.

Im Rahmen der Besichtigung entwickelte sich durch Beteiligung von zwei Betroffenen eine interessante Diskussion mit zahlreichen Verbesserungsvorschlägen. Diese wurden aufgenommen und gehen nun in die Prüfung. „Es hat sich gezeigt, dass es wichtig ist, betroffene Menschen in Entscheidungsprozesse mit einzubinden, da sie am besten wissen, was für sie gut ist“, so der Bürgermeister. Er wies darauf hin, dass seitens der Stadt überlegt wird, wie Menschen mit Behinderungen mehr in Entscheidungsprozesse einbezogen werden können, um eine barrierefrei Stadtentwicklung umzusetzen. Planungen laufen, wie man einen Beirat für Menschen mit Behinderung in Osterode installieren könnte.