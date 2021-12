Osterode: Radfahrer fährt gegen Auto – Schaden 1.500 Euro

Eine 69-jährige Frau wollte am Freitag in Osterode in der Petershütter Allee von dem Parkplatz des Medizinischen Versorgungszentrums auf die Straße einfahren, um dann nach rechts weiter in Richtung Innenstadt fahren zu können.

Hierbei beachtete sie laut Polizei nicht den Radfahrer, der mit seinem Rad den Gehweg aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Petershütte befuhr.

Der Radfahrer fuhr gegen den rechten, vorderen Kotflügel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 entgegen.

pol