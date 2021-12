Angler pflanzen junge Bäume im Stadtwald von Osterode

An zwei Tagen tauschten mehr als 20 Mitglieder des Angelvereins Osterode am Harz ihre Angeln gegen Grabwerkzeuge aus.

Denn sie hatten sich vorgenommen, nach der ersten Pflanzung von insgesamt 2.400 einjährigen Erlensämlingen entlang der Ostpenke, jetzt am Fuße des im Sösetal gelegenen Brünsberges rund 1.000 Laubbaume zu pflanzen.

Gemeinsam sind wir stark

Während die Angler ihre Muskelkraft einsetzen, schaffte Stadtförster Rudolf Buff die Bäumchen heran. Der hatte auch das vom Landkreis Göttingen geforderte Hygienekonzept und einem Pflanzplan erarbeitet, damit niemand ohne Genehmigung oder ziellos durchstarten musste. Und so machten sich die Mitglieder des Vereins auf den Weg, um entsprechend dem Leitsatz „Gemeinsam sind wir stark“ aktiv zu werden. Der Bürgermeister der Stadt Osterode, Jens Augat, machte deutlich, dass Rat und Verwaltung den Arbeitseinsatz sehr befürworten.

Der zweite Vorsitzende des Angelvereins Osterode am Harz, Jan Heitkamp, erinnerte auch daran, dass ja sogar in der Satzung des Vereins aufgenommen wurde, dass nicht nur Fische gefangen werden dürfen, sondern auch ökologische Aufgaben erfüllt werden müssen. Heitkamp erinnerte auch daran, dass es sehr wichtig sei, die Nebengewässer der Söse in guten Zustand zu bringen oder zu halten. Denn dann habe die Harzer Bachforelle eine Chance, sich zu entwickeln und wieder heimisch zu werden. „Wenn die Gewässer eine gute Qualität haben, dann pflanzen sie sich fort“. Und genau das will der Angler erreichen. „Wir wollen schließlich nicht bloß angeln, sondern uns auch über einen guten Bestand freuen“.

Stadtwald massiv geschädigt

Der Osteroder Stadtwald auf etwa 1.200 Hektar und in Höhenlagen von bis zu 800 Metern ist in besonderem Umfang vom Waldsterben durch Trockenheit und in der Folge Käferbefall betroffen.

Mit zahlreichen Pflanzaktionen, in die auch die Osteroder Bürgerschaft eingebunden ist, versucht die Stadtforst leergeräumte Flächen mit jungem Mischwald wieder aufzuforsten.