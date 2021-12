Einbruch in Wohnhaus in Osterode-Katzenstein

Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 17.50 Uhr, sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Osterode-Katzenstein eingedrungen.

Wie die Polizei berichtet, öffneten die bislang unbekannten Täter gewaltsam eine Türscheibe des Wintergartens und gelangten so in das leerstehende Gebäude in der Steinbreite.

Nach ersten Ermittlungen wurden keinerlei Gegenstände entwendet. Der Schaden beläuft sich jedoch auf etwa 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter 05522/508-0 entgegen.

pol