Bundeswehr unterstützt Gesundheitsamt Göttingen

Zehn Soldatinnen und Soldaten werden aufgrund des aktuell stark steigenden Infektionsgeschehens voraussichtlich von Dienstag bis Mitte Dezember die Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen unterstützen.

Die Einsatzkräfte werden vom Panzergrenadierbataillon 33 (Neustadt am Rübenberge) gestellt. Das hat das Kreisverbindungskommando am Sonntagabend mitgeteilt, wie die Stadt Göttingen in ihrem Corona-Blog berichtet.

70 neue Vollzeitstellen

Damit ergänzen die Soldaten das Team des Gesundheitsamts, das bereits um mehr als 65 Vollzeitstellen erweitert wurde. Kurzfristig soll das Personal auf 70 Vollzeitstellen aufgestockt werden.

Grund ist die sehr zeitaufwendige Kontaktnachverfolgung, die mit Blick auf die hohen Fallzahlen nur noch bei besonderen Gruppen wie Bewohner:innen in Altenpflegeheimen oder Menschen mit schweren Vorerkrankungen zu gewährleisten sei. Unterstützung kommt darüber hinaus auch aus anderen Ämtern, beispielsweise aus dem Finanzamt.