Gewalt gegen Frauen nimmt zu – auch in unserer Region

Susanne Dreymann (links) und Heiko Fette platzieren zusammen mit Stefanie Henkel den Banner: Am weltweiten „Tag gegen Gewalt an Frauen“ zeigt nicht nur die Hauptschule Neustädter Tor vom Balkon aus erneut die Flagge mit der Aufschrift „frei leben ohne Gewalt“, sondern erstmals ist sie auch in Bad Lauterberg gehisst worden. Am Donnerstag, 25 November, findet zum 22. Mal der „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen“ statt. Eigens dafür hatte die UN-Generalversammlung 1999 eine Resolution verabschiedet.