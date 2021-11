2G in Gastro: Landkreis Göttingen verschärft Corona-Regeln

In der Gastronomie, hier ein Restaurant, sowie bei öffentlichen Events in Innenräumen wie etwa Konzerte oder Sportveranstaltungen gilt ab Freitag im Kreis Göttingen die 2G-Regel.

Wegen der steigenden Infektionszahlen weitet das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen die Corona-Regeln im Kreisgebiet aus. Ab Freitag, 19. November, gilt für öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wie Konzerte oder Sportevents sowie in der Gastronomie im Landkreis Göttingen die sogenannte 2G-Regel.

Zutritt haben demnach nur Menschen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Auch für den Göttinger Weihnachtsmarkt wird die 2G-Regel für den Kauf und Verzehr von Speisen und Getränken sowie für Fahrgeschäfte eingeführt, sofern er nach den geltenden Bundes-Regelungen stattfinden kann. Goslar- Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt

Aktuell Infizierte sind laut Oberbürgermeisterin größtenteils ungeimpft

Aktuell steigen die Infektionszahlen in Stadt und Landkreis Göttingen dramatisch an und erreichen Höchstwerte. Innerhalb der letzten vierzehn Tage haben sich die Werte verdoppelt. Eine Entspannung der Lage sei nicht in Sicht, wenn nicht deutlich gegengesteuert wird, schreibt die Stadt Göttingen in ihrem Corona-Blog. Weit überwiegend seien demnach Menschen betroffen, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Da schwere Krankheitsverläufe in der Regel nicht geimpfte Menschen betreffen würden, steigt damit das Risiko, dass das Gesundheitssystem überlastet wird.

„Die Lage spitzt sich spürbar zu“, erläutert Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt die Maßnahmen. Göttingen verzeichne den höchsten Stand an Fallzahlen seit Beginn der Pandemie, zudem steige die Zahl der Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern. „Wir müssen jetzt handeln und dafür sorgen, dem Virus nicht noch mehr Angriffsfläche zu bieten. Einem besonders hohen Infektionsrisiko sind vor allem nicht geimpfte Menschen ausgesetzt. Sie machen den mit Abstand größten Anteil unter den aktuell Infizierten aus. Auch in den Krankenhäusern liegen derzeit ganz überwiegend nicht geimpfte Menschen.“

Broistedt: „Impfen ist eine Frage der Solidarität gegenüber der Allgemeinheit“

Durch die 2G-Regel sei das Infektionsrisiko für sie sowie für Geimpfte und Genesene deutlich geringer. Auch schwere Verläufe kämen bei geimpften Menschen deutlich seltener vor. Deshalb sei es folgerichtig, Geimpften und Genesenen Freiheiten im Rahmen der Möglichkeiten zurückzugeben. Vor dem Hintergrund, dass beispielsweise Schulen und Kitas offenbleiben sollen, laute das Gebot der Stunde, Kontakte wieder auf ein Minimum zu reduzieren und immer dort, wo Abstände zu anderen nicht eingehalten werden können, eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen, so die Oberbürgermeisterin.

Die Freiheit der Geimpften dürfe nicht durch jene eingeschränkt werden, die sich nicht impfen lassen wollen. „Impfen ist eine Frage der Solidarität gegenüber der Allgemeinheit, insbesondere gegenüber Menschen mit höherem Risiko auf schwere Krankheitsverläufe“, betont Broistedt und ergänzt: „Mein Appell an alle lautet, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für sich, aber auch für die Menschen um uns herum. Nach wie vor ist die Pandemie nur zu bewältigen, wenn alle ihren Beitrag dazu leisten. Nutzen Sie die Angebote der mobilen Impfteams oder der niedergelassenen Ärzt:innen für eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung. Schützen Sie sich und Ihre Lieben!“