DGB: „Jetzt eine Politik für alle Beschäftigten machen“

Göttingen. Der DGB Region Südniedersachsen/Harz schreibt an den neuen Bundestag und macht sich für bessere Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten stark.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Region Südniedersachsen-Harz hat sich jetzt für bessere Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten stark gemacht. In einem Brief an die Abgeordneten des neuen Bundestages begrüßt die Regionsgeschäftsführerin Agnieszka Zimowska die Ankündigung der Ampel-Parteien, das Land erneuern zu wollen.

„Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten“, so Zimowska kurz vor Abschluss der Gruppenphase der Koalitionsverhandlungen. „Die künftige Bundesregierung muss die Zukunft unserer Arbeitswelt und Wirtschaft angesichts von Klimawandel und Digitalisierung sichern. Die Wählerinnen und Wähler haben den drei Parteien einen Vertrauensvorschuss gegeben. Diesen müssen die Ampel-Verhandler einlösen.“

Die Kernforderungen der DGB

Die Kernforderungen der Gewerkschaften betreffen die Themen Arbeitszeit, Ausbildung, prekäre Beschäftigung (Minijobs und Befristungen), Tarifbindung und Mitbestimmung sowie Investitionen. „Hände weg vom Arbeitszeitgesetz“, so der DGB. Diesen Mindestschutz wolle man als Gewerkschaften vehement verteidigen.

Weiter fordert der DGB eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie. Zu ihrer Finanzierung müssen die Betriebe über einen Zukunftsfonds herangezogen werden. „Junge Beschäftigte brauchen Sicherheiten. Noch nie gab es so wenige Ausbildungsverträge wie zuletzt. Nur noch 20 Prozent der Betriebe bilden aus. Gleichzeitig wächst in der Transformation der Bedarf an qualifizierten Fachkräften.“

Gerechte Ordnung auf dem Arbeitsmarkt

Stark macht sich die Gewerkschaft auch für eine gerechte Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. Prekäre Beschäftigung müsse zurückgedrängt werden. Die im Sondierungspapier formulierte Regelung zu den „Minijobs“ lehnt der DGB ab. Sie stehe im Widerspruch zu der ebenfalls formulierten Intention zu „verhindern, dass Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden“.

Ferner fordert der DGB die künftige Bundesregierung auf, endlich das Befristungsrecht zu reformieren. Befristung erschwere die Lebensplanung insbesondere von jungen Beschäftigten und ihren Familien. Erforderlich seien die ersatzlose Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und von Kettenbefristungen.

Die Welt ist im Wandel

Der DGB begrüßt ausdrücklich die Planungen, die Mitbestimmungsrechte der Betriebsrätinnen und Betriebsräte zu verbessern. Die Herausforderungen des sozial-ökologischen Wandels, der Digitalisierung und der fortschreitenden Globalisierung seien nur gemeinsam mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu bewältigen.

Der DGB erwartet von der künftigen Bundesregierung ein Bundestariftreue- und Bundesvergabegesetz, eine Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit, die Abschaffung von „Ohne-Tarif“-Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden und die Fortgeltung von Tarifverträgen bei Ausgliederungen.

mp