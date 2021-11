225.000 Euro EU-Fördermittel für Osteroder Luftfilter-Spezialist

Die Radotronic GmbH aus Osterode erhält eine einzelbetriebliche Investitionsförderung in Höhe von 225.000 Euro für den Bau einer Produktions- und Lagerstätte für Luftfilter sowie für die Anschaffung von Maschinen und Anlagen. Das gaben die Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung Braunschweig, Dr. Ulrike Witt und Marc Diederich, Geschäftsführer der WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen, bei der Überreichung des Förderbescheides in Osterode am Harz bekannt.

Mit der Produktion von Luftfiltern für die kontrollierte Gebäude- und Wohnraumlüftung will das Unternehmen seinen Fertigungsbereich optimieren und die Produktpalette erweitern. „Steigende Energiekosten und der Fokus auf Energiesparen sorgen auch bei Herstellern für steigende Nachfrage und Innovationsdruck“, so Geschäftsführer Dietmar Radomsky zu den Gründen für die Erweiterung seiner Betriebsstätte. Er bedankte sich besonders bei der Wirtschaftsförderung für die Unterstützung bei der Umsetzung seines Vorhabens. „Ohne die Begleitung durch die WRG bei der Antragstellung hätte ich das vermutlich nicht geschafft“. Die geplanten Gesamtausgaben belaufen sich auf 751.000 Euro.

Beeindruckt zeigte sich die Landesbeauftragte Dr. Ulrike Witt vom Unternehmergeist, den man unterstützen wolle: „Die Firma Radotronic investiert in unsicheren Zeiten. Sie dokumentiert damit ihr Vertrauen in eine positive wirtschaftliche Entwicklung. So entstehen neue Arbeitsplätze in Osterode am Harz.“ Wirtschaftsförderer Marc Diederich verdeutlicht: „In strukturschwächeren Regionen stärkt diese Förderung die Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft.“ Die Einzelbetriebliche Investitionsförderung aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) bietet Finanzierungshilfen zum Ausgleich von Standortnachteilen gewerblicher Betriebe.

Die Firma Radotronic GmbH wurde 1999 gegründet und hat seitdem ihr Produkte kontinuierlich weiterentwickelt. Seit einigen Jahren fertigen die Osteroder auch Abluftanlagen und Wärmerückgewinnungsgeräte sowie Zubehör in Kleinserie. Mit der Produktion von individuellen Plisseefiltern, Taschenfiltern, Filterzuschnitten und Kompaktfiltern hat sich das Unternehmen einen wachsenden Markt erschlossen.