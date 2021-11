Reichspogromnacht in Osterode: Juden misshandelt, Läden zerstört

Bereits im 14. Jahrhundert sind einzelne jüdische Familien in Osterode am Harz nachweisbar. Auch in den folgenden Jahrhunderten konnten sich immer wieder Israeliten für einige Zeit in der Stadt am Harzrand niederlassen, doch erst seit Anfang des 17. Jahrhunderts lebten kontinuierlich Juden in Osterode. Dienstag, am Jahrestag der Novemberpogrome des NS-Regimes gegen die deutschen Juden im Jahr 1938, ging es bei einer Sonderführung der Tourist-Info auf die Spuren Jüdischen Lebens in Osterode.

Es gab schon im Mittelalter eine Vielzahl von Sonderregelungen, die die Juden betrafen und sie in ihrer Entwicklung einschränkten. Durch diese besondere Rechtsstellung wollte man die Entwicklung der jüdischen Minderheit steuern und ihren Bevölkerungsanteil möglichst gering halten. Sie blieben weitgehend ausgegrenzt, man war nicht bereit, sie als gleichberechtigte Bürger zu akzeptieren. Sie lebten „am Rand“ der Gesellschaft und waren nicht integriert.

Langer Weg zur Gleichberechtigung von Juden

Es bedurfte einer langen Entwicklung bis die jüdischen Einwohner Mitte des 19. Jahrhunderts die volle Gleichberechtigung als Staatsbürger erlangen konnten. Mit der Gleichberechtigung begann ein Prozess, der schrittweise – trotz einzelner antisemitischer Ressentiments – zu einer Integration der Juden in die Gesellschaft führte. Die meisten Osteroder Juden gehörten dem bürgerlichen Lager an.

Der Osteroder Kornmarkt in den 1920er Jahren. Rechts ist das Geschäft von Emil Hochberg zu sehen. Foto: Stadtarchiv Osterode

Und für die damaligen jüdischen Osteroder war es selbstverständlich, dass einige von ihnen 1914 für ihr deutsches Vaterland in den Krieg zogen. Die Nazis propagierten eine absurde „Rassenlehre“, die davon ausging, dass die Abstammung und die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe den „Wert“ eines Menschen bestimmen würden. Eine so bezeichnete „arische Rasse“ sahen sie dabei als wertvollste Gruppe an, als lebensunwerte und minderwertige Gruppen bezeichneten die Nazis insbesondere Juden sowie Sinti und Roma. Die mörderische „Rassenlehre“, die an jahrhundertealte antisemitische Stimmungen anknüpfte, setzten die Nazis nach ihrer Machtübernahme 1933 planmäßig um.

„Nürnberger Gesetze“ hoben Gleichberechtigung wieder auf

Damals lebten 56 Juden in Osterode. Schon im Frühjahr 1933 kam es zu Boykottaktionen gegen jüdische Geschäfte. Die 1935 beschlossenen „Nürnberger Gesetze“ hoben die Gleichberechtigung der jüdischen Deutschen vor dem Gesetz auf: Juden waren fortan keine Reichsbürger mehr, sondern nur noch Staatsangehörige ohne politische Rechte. Juden durften keine öffentlichen Ämter mehr innehaben. Ehen und Beziehungen zwischen Juden und sogenannten „Ariern“ waren verboten. Auch die Medien, die den Osterodern zur Verfügung standen, hetzten permanent gegen die Juden und ihre angeblichen Verschwörungen und Machenschaften. Diese Diskriminierungen, Schikanen, Willkür und Gewaltakte führten zur Auswanderung vieler Osteroder Juden, die insbesondere in Amerika und in Palästina Zuflucht fanden.

Das jüdische Schulhaus mit Lehrerwohnung im Langen Krummen Bruch 18. Foto: Stadtarchiv Osterode

Die Osteroder Wirtschaft wurde in den Jahren 1935 bis 1938 „arisiert“. Man verdrängte die jüdischen Geschäftsinhaber und Unternehmer aus ihren Betrieben. Diese „Arisierung“ tarnte man häufig als legalen Verkauf, wobei die unter Druck stehenden Juden keine marktgerechten Preise für ihre Unternehmen erhielten. In Osterode „arisierte“ man die Steppdeckenfabrik Feibel an der Herzberger Landstraße, die Getreidehandlung Lion, das Haushaltswarengeschäft Heß/Lewin, drei Bekleidungsgeschäfte (Hochberg, Loeb, Heilbrunn), das Einzelhandelsgeschäft Rottner und das Schuhgeschäft Goldmann.

Die Reichspogromnacht und das Ende der jüdischen Gemeinde Osterode

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 – der sogenannten Reichspogromnacht (auch „Reichskristallnacht“) – wurden auch die Osteroder Juden Opfer gewalttätiger Ausschreitungen. Offiziell bezeichnete man diese Aktionen als „Ausbruch des Volkszorns“ und als Reaktion auf die Ermordung des deutschen Diplomaten Ernst vom Rath durch den Juden Herschel Grünspan in Paris. Es handelte sich jedoch um geplante und vorbereitete Taten, die zeitgleich im ganzen Reich stattfanden. In Osterode führten SS- und SA-Männer, die aus der Stadt, aber auch aus anderen Teilen des Kreisgebiets und aus Northeim kamen, die Aktionen durch. Die Nationalsozialisten verwüsteten die Osteroder Synagoge und die noch verbliebenen jüdischen Geschäfte und Wohnungen. Zahlreiche Osteroder Juden wurden misshandelt und für mehrere Tage festgenommen. Mit langen Verhören drangsalierte man die verängstigten Opfer. In den von Juden genutzten Häusern gingen Scheiben, Geschirr und Möbel zu Bruch, an die Wände schmierten die Nazis antijüdische Parolen. Es kam auch zu Plünderungen in den Geschäften der Juden.

Das Schuhgeschäft Goldmann in der Marientorstraße 10, um 1914. Foto: Stadtarchiv Osterode

Ein Zeitzeuge, der Sohn des jüdischen Schuhhändlers Louis Goldmann in der Marientorstraße, erinnerte sich in einem Interview an die Schrecken dieser Nacht: „Da wollten sie mich eigentlich aufhängen, und da haben sie (etwa 20, sagte er später) mich schon runtergebracht, runtergenommen – da waren an der Mühle zwei Bäume. Und sie hatten sogar schon einen Strick fertig, aber sie haben – da waren zwei oder drei von der SS – es waren alles SS-Leute – zwei Osteröder… Der Scharführer oder was das war, der Hauptmacher, hat gesagt, na, lass uns das mal abwarten, wollen wir das nicht machen…“ Und weiter: „Mein Vater… ist natürlich vollständig zusammengefallen nach der Kristallnacht und ist weiß geworden innerhalb von ein paar Tagen…“. Ein anderes Opfer, damals 14 Jahre alt, berichtete: „Kristallnacht, wo die Fensterscheiben bei uns eingeworfen wurden, und wir… Kinder gingen zu meinen Eltern ins Bett und haben da zitternd… im Bett gelegen und wir wussten ja nicht, was los war.“

Zeitzeugen berichten, Zeitungsartikel von 1938

Die Inneneinrichtung der Osteroder Synagoge und die angrenzende Wohnung des jüdischen Lehrers Wertheim im Langen Krummen Bruch wurden vollständig zerstört. Das Gebäude setzte man jedoch nicht – wie in anderen Städten – in Brand. Das lag aber wohl lediglich an der engen Bebauung in diesem Bereich. Hätte man die Synagoge angezündet, wäre wahrscheinlich auch noch die halbe Altstadt den Flammen zum Opfer gefallen. Teile der Osteroder Bevölkerung waren – von den überzeugten Nationalsozialisten abgesehen – am nächsten Tag eher schockiert von den Übergriffen in der sogenannten Kristallnacht. Ein Zeitzeuge berichtete: „Die meisten standen ratlos davor. Meine Eltern schüttelten auch den Kopf, aber keiner tat Weiteres. Es getraute sich keiner, etwas zugunsten der Angegriffenen zu tun. Es gab gar nichts Schlimmeres, als Juden in Schutz zu nehmen.“

Das Gebäude der ehemaligen Synagoge hat die Zeit bis heute überdauert. Foto: Michael Paetzold / HK-Archiv

Der Osteroder Kreisanzeiger vom 11. November 1938 berichtete in zynischer Form von den Ereignissen: „Empörung gegen das Judentum machte sich auch in Osterode Luft – Die erschütternde Nachricht, daß der deutsche Gesandtschaftsrat vom Rath in Paris dem Attentat eines feigen jüdischen Mörders zum Opfer gefallen ist, hat im Volke tiefste Empörung hervorgerufen. In Osterode machte sich gestern wie vielerorts die Erregung über diesen Mord in judenfeindlichen Demonstrationen usw. Luft. Am Hause des Juden Goldmann gingen dabei zwei Schaufensterscheiben in Trümmer, an den übrigen Scheiben standen „nette“ Verse über die Juden. Das Judenhaus Krämer (Lion) hatte besondere Sprüche und Karikaturen aufzuweisen, schließlich hat auch die Inneneinrichtung der Synagoge – man benötigt sie ja auch gar nicht mehr – eine Aenderung erfahren. Es mußten gestern bei einer Aktion und Waffensuche 5 männliche Juden in Schutzhaft genommen werden, die aber schnell wieder auf freien Fuß kamen. Es meldeten sich bald wieder drei Juden und baten, der Feigheit der Juden entsprechend, um Schutzhaft. Sie wurde ihnen gewährt, wie überhaupt festgestellt werden muß, daß in Osterode keinem Juden ein Haar gekrümmt oder ein Leid angetan ist.“

Juden versuchten zu flüchten – Konzentrationslager

Bis zum Kriegsbeginn hatten fast alle Osteroder Juden die Stadt verlassen. Wem die Auswanderung aus Deutschland nicht gelang, der versuchte in Großstädte umzuziehen. Dort gab es größere jüdische Gemeinden und man erhoffte sich von der größeren Anonymität einen besseren Schutz. Aus diesen Städten verschleppte man auch die ehemals in Osterode ansässigen Juden in Konzentrationslager, wo sie fast alle ermordet wurden. Osteroder Juden starben in Auschwitz, Theresienstadt, Treblinka, Gurs (Frankreich) und im Ghetto von Minsk.

Zur Erinnerung an die 14 im Holocaust umgekommenen Osteroder Juden verlegte man im Jahr 2010 sogenannte Stolpersteine.