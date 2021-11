Wolf bereitet Schäfer Sorgen – Herdenschutzhunde sollen helfen

Marie und Boss, die beiden Herdenschutzhunde, arbeiten zusammen mit Matthias Bodmann und seiner Kollegin Michaela Kleemann von der Klosterschäferei Wiebrechtshausen. Nach mehreren Monaten auf dem Gelände des ehemaligen Standortübungsplatzes gleich neben dem Steinbruch von Rump & Salzmann bei Uehrde ziehen sie alle jetzt weiter in Richtung Bad Gandersheim.

„Jetzt gehen wir auf Wanderschaft und ziehen von einem Biobauern zum nächsten“, sagt Bodman, der als Schäfer die Herde führt. Er ist in der Regel der einzige Zweibeiner hier. An ihm orientieren sich jedoch alle Vierbeiner. Insbesondere die Altdeutschen Hütehunde Fee, Fips, Sissy und Pepe folgen seinen Kommandos. Im Unterscheid zu Marie und Boss haben die vier dunkle Felle. „Das hier ist Marie“, sagt er und deutet auf die weiße Maremmano-Hündin.

Hunderasse aus Italien

„Zusammen mit Boss, ihrem Bruder, gehört sie einer Herdenschutzhunderasse aus Italien an. Diese Tiere sind auf die Sicherheit der Schafe selektiert. Die anderen Hunde mit dunklem Fell sind Altdeutsche Hütehunde – ein sogenannter „Arbeitsschlag“, so Bodmann. „Fee, Fips, Sissy und Pepe helfen, die Herde von A nach B zu bringen und passen beim Hüten auf, dass die Schafe genau da bleiben, wo es der Schäfer möchte.“

Marie, die weiße Maremmano-Hündin. Sie ist zusammen mit ihrem Bruder „Boss“ für die Sicherheit der Herde zuständig. Foto: Andreas Nolte / Privat

Bodmann kann mit der zurückliegenden Saison zufrieden sein: „Bislang hatten wir Glück und sind von Überfällen durch Wölfe verschont geblieben. Vielleicht auch wegen der Hunde. In den letzten Wintern gab es Überfälle bei Kollegen, ganz in der Nähe unserer Herde. Doch uns haben die Wölfe verschont. Das gibt einem etwas Sicherheit. Trotzdem macht uns der Wolf nach wie vor Sorgen. Ein einzelnes Tier können die Schutzhunde gut abwehren, aber gegen ein Rudel kann das auch anders aussehen. Dann braucht man für so eine große Herde auch mehr als zwei Schutzhunde.“

Konflikt muss gelöst werden

Bodmann beschreibt damit einen Konflikt zwischen der von Naturschützern erwünschten Wiederansiedlung des Wolfes und der Wanderschäferei. Er selbst gehört mit seinem Beruf inzwischen einer in Deutschland immer seltener werdenden Sparte an. „Wenn wir diesen Konflikt nicht lösen, könnte es langfristig das Ende der Wanderschäferei sein“, fürchtet er.

Dies würde auch das Ende einer besonders schonenden und natürlichen Art der Landschaftspflege bedeuten, sorgt sich Rump & Salzmann-Betriebsleiter Uwe Schridde: „Wir haben hier direkt neben unserer Abbaustätte große Flächen extensiven Grünlands. Dieses pflegen die Schafe, indem sie den Bewuchs kurzhalten. Die in der Herde mitlaufenden Ziegen schützen vor Verbuschung. Die Herde aus der Klosterschäferei Wiebrechtshausen besucht uns schon seit vielen Jahren und ist hier immer wieder willkommen.“