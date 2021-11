Coronavirus-Pandemie Beatmungskapazitäten an der UMG aktuell am oberen Limit

In einem Intensiv- und Überwachungsbereich eines Klinikums wird eine Patientin von einer Krankenschwester medizinisch versorgt.

Osterode. Covid-19: In der Uniklinik Göttingen werden dreimal so viele ungeimpfte Fälle wie geimpfte behandelt. Wie ist die Lage in den Kliniken im Südharz?