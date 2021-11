Senegal-Partnerschaft: „Osteroder Modell“ tauscht sich aus

Kürzlich tauschten sich die Akteure des „Osteroder Modells“ zum Stand der senegalesisch-deutschen Partnerschaft aus. Teilnehmer des Treffens waren Dietmar Telge, Schulleiter des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums, Bürgermeister Jens Augat, Uwe Breyer sowie Mathieu Masselot als Vertreter der Stadt Osterode am Harz, sowie Klaus Becker als Vorsitzender der Elhadj Diouf Foundation (EDF) und Tobias Rusteberg in Doppelfunktion (Schulkoordinator und Stifter der EDF).

Nachdem man unmittelbar vor der Corona-Pandemie im Februar 2020 noch gemeinsam in Kaolack vor Ort war, galt es nun, sich gegenseitig über den Stand der jeweiligen Aktivitäten zu informieren und gemeinsam über mögliche Entwicklungen zu beraten. Von Schulseite konnten Dietmar Telge und Tobias Rusteberg von arbeitsintensiven Monaten berichten, zumal man sich regelmäßig virtuell mit den Partnern des Lycée Valdiodio Ndiaye getroffen und sogar einen gemeinsamen Film („Ein Tag auf der Welt“) realisiert hatte.

Aktuell gehen die Gedanken bereits wieder in Richtung Realbegegnung, wobei zum jetzigen Zeitpunkt ein Incoming aus Kaolack in der zweiten Jahreshälfte 2022 am wahrscheinlichsten erscheint. Im Anschluss thematisierte Bürgermeister Augat die herausfordernde Zusammenarbeit mit dem Département Kaolack und die politischen Diskussionen und konkreten Weichenstellungen im Osteroder Stadtrat.

Zum Schluss berichtete Klaus Becker über die Arbeit der EDF, insbesondere vom mehrwöchigen Aufenthalt des angehenden Kaolacker Sportlehrers Elhadji Abdoulaye Ndong, der sowohl in Osterode als auch darüber hinaus für den „Eine Welt-Gedanken“ geworben und die deutsch-senegalesische Brücke enorm bereichert habe. Insgesamt blicken alle Akteure optimistisch in die Zukunft. Das Osteroder Modell sei, so betonte Tobias Rusteberg aus seinem Erfahrungsschatz als Landeskoordinator des 54 Schulen umfassenden Netzwerkes „Niedersächsische Schulen mit Afrika“, in vielfacher Hinsicht besonders.

Es gelte, die Synergien weiter zu fördern, auch wenn viele Fragen, gerade in der kommunalen Zusammenarbeit offen sind. Alle drei „Säulen“ betonten ihren Willen, gemeinsam Brücken zu bauen und damit einen Beitrag zur Völkerverständigung und zur Bekämpfung des Klimawandels über Kontinentgrenzen hinweg zu leisten. Im November werden Mathieu Masselot und Tobias Rusteberg die gemeinsamen Interessen beim Abschlussworkshop „Kommunale Klimapartnerschaften“ in Berlin vertreten, ein nächstes Treffen aller Akteure wurde für das neue Jahr anvisiert.