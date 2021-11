„Gefahr ist groß, dass wir Asche bewahren und nicht Feuer“

Reformation bedeute Veränderung und Verbesserung, machte Superintendentin Ulrike Schimmelpfeng beim Reformationsgottesdienst am Sonntag in der Schlosskirche deutlich. Das habe für Martin Luther und seine Wegbegleiter gegolten, das gelte aber für jede Generation, so natürlich auch für uns. Menschen aus allen sieben Osteroder Gemeinden begrüßte Superintendentin Ulrike Schimmelpfeng zu dem gemeinsamen Festgottesdienst.

Eine der Gottesdienstbesucherinnen war Monika Schönfelder-Jung, die als Öffentlichkeitsbeauftragte für die Osteroder Gemeinden in ihr Amt eingeführt werden sollte und künftig Veranstaltungen und wichtige Belange in und um die Kirchen im Stadtgebiet publik machen wird. Ihre Stelle steht symbolisch für das Zusammenwachsen der Gemeinden und damit für einen Veränderungsprozess, der gerade in der Kirche stattfindet. Ebenso wie Martin Luther, so Superintendentin Schimmelpfeng, müssten auch wir uns immer wieder fragen, was wir in der Kirche, in der Gesellschaft und auch an uns selbst verbessern könnten.

In unserer Gesellschaft zeigt sich die Veränderung derzeit nirgendwo so deutlich wie in der Digitalisierung und Automatisierung. Die jedoch kann – und das zeigte sich während der Corona-Pandemie noch einmal ganz deutlich – zu Lasten der persönlichen Kommunikation gehen, was definitiv nicht nur Verbesserung bedeutet.

Manchmal müssen wir uns schnell auf Veränderungen einlassen

Natürlich ist die Welt und die Gesellschaft in stetigem Wandel, der auch nicht aufgehalten werden kann, doch genau das macht vielen Menschen Angst, weil sie gerne an Bekanntem, Vertrautem, ja Bewährtem festhalten wollen. Auch hier habe uns die Pandemie vor Augen geführt, wie schnell und mit welcher Verunsicherung wir uns manchmal auf Veränderungen einlassen müssten: „Manches müssen wir bewahren“, sagte die Superintendentin weiter, „aber die Gefahr ist groß, dass wir die Asche bewahren und nicht das Feuer.“ Luther habe mit der Reformation gezeigt, dass Veränderung auch bedeute, sich auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist, nämlich allein auf den Glauben und auf Gott. Gott bleibe beständig, gebe Stabilität, sei unser Fels. Und wenn wir auf ihn vertrauten, dann könnten wir uns auch ohne Angst auf die Veränderungen der Welt einlassen.

Es geht nicht um traditionelle Strukturen

Wenn jetzt Gemeinden zusammenwachsen müssten, weil es immer weniger Mitglieder gebe, dann gelte dabei, dass es nicht um traditionelle Strukturen gehe, sondern um gemeinsam gelebten Glauben, sagte Schimmelpfeng weiter.

Pastor Volker Dobers stellte Monika Schönfelder-Jung schließlich den Gemeinden vor und führte sie offiziell in ihr Amt ein. Dabei betonte er, dass ihre Verbundenheit zur Kirche und ihre berufliche Erfahrung im grafischen Bereich in Kombination in jedem Fall eine Verbesserung, ein Zugewinn für alle seien, die zu diesem gelebten Glauben in Osterode beitrügen.