Einsatzkräfte des THW Osterode üben

Osterode. Mitglieder des Technischen Hilfswerks in Osterode trainierten den Umgang mit verschiedenen Geräten.

Die Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk (THW) Osterode am Harz sind wieder im Übungs- und Ausbildungsmodus. Während die Einsatzkräfte das Bewegen von Lasten und die Gesteinsbearbeitung übten, beschäftigten sich die Jugendlichen mit der Ausbildung zum Thema Beleuchtung und Stiche und Bunde.

Schweres Gerät holten die Fachleute vom THW zur Gesteinsbearbeitung aus ihren Autos. Arbeiten mit der Betonkettensäge war eines der Ausbildungsthemen aus dem Bereich „Bearbeiten von Steinen“ für die Fachgruppe schwere Bergung.

Wie durch Butter schleifen

Eine Spezialkette auf einer speziellen Säge schleift sich durch Gestein wie durch Butter. Exakte, präzise Schnitte in Gestein sind damit möglich. Es folgte das Arbeiten mit dem Kernbohrgerät. Die Bergung vertiefte ihr Wissen im Bereich „Bewegen von Lasten“ und arbeitete mit dem Hydroheber, der Hydropresse und den Hebekissen.

Das THW übte Lasten zu bewegen. Foto: THW

Mit dem Greifzug wurde das Bewegen einer Last im direkten Zug und mit Hilfe der Umlenkrollen geübt. Zur Übung wurde die Last mit den Hebekissen angehoben und das sichere Unterbauen der Last durchgeführt. 16 Helferinnen und Helfer übten auf dem Geländer der Firma Wedemayer.

Die Kinder- und Jugendgruppe übte das Beleuchten von Wegen und das richtige Setzen von Knoten, den Umgang mit Leinen und Seilen.

Neue Helfer werden gesucht

Der THW-Ortsverband Osterode sucht neue Einsatzkräfte. Die nächste Basisausbildung startet in Kürze. Wer beim Ortsverband mitmachen möchte, findet Informationen im Internet unter www.thw-osterode.de.