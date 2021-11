Auftaktveranstaltung zur neuen Leader-Förderphase

Die Leader-Region Osterode am Harz sucht für die Vorbereitung der neuen Förderphase 2023 bis 2027 engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie Akteure aus dem Gebiet des ehemaligen Landkreises Osterode am Harz, die die Region mit ihren Ideen und Projekten bereichern möchten. Am Mittwoch, 10. November, findet dazu eine Informations- und Auftaktveranstaltung in der Stadthalle in Osterode statt.

An diesem Abend wird über den Förderansatz Leader und den damit verbundenen Bewerbungsprozess der Region informiert. Zudem sollen die Stärken und Schwächen der Region gemeinsam analysiert sowie Themenfelder und Projekte für die Weiterentwicklung der Region diskutiert werden. Eine Teilnahme an der Veranstaltung – unabhängig des Inzidenzwertes oder der Warnstufe – ist nur im Rahmen der „3G-Regel“ nach Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises möglich. Interessierte können sich vorab bei Edgar Berner per Mail an berner.e@landkreisgoettingen.de anmelden.

Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung mit maximal zwei Personen pro Institution möglich. Leader ist ein Förderansatz der Europäischen Union zur Unterstützung der Entwicklung der ländlichen Räume.